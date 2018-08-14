«Начали поступать звонки, угрожать». Белоруска продала страницу «ВК», а с неё раздавали деньги в долг

Лёгкие деньги в Интернете – просто, быстро и… дорого. Ведь за заманчивыми предложениями и, казалось бы, выгодными условиями часто стоит очередная схема обмана. Кредит без поручителей и справки о доходах – мечта многих белорусов. Когда официальные банки отказали, а финансовые трудности уже бьют по кошельку, порой, приходится прибегать к крайним мерам – к Интернету.

Пришлось пойти на крайности и минчанину Денису Костюкову. Деньги понадобились срочно, а на помощь банка Денис не рассчитывал – за спиной уже был один непогашенный кредит. Выход из ситуации мужчина нашёл в социальной сети. Но совершенно забыл, что фантастические предложения бывают только в сказках.

Денис Костюков:

Месяц назад нашёл «Вконтакте» группу, которая называется «Деньги в долг». Хорошие условия. Когда написал администратору, мне дали ссылку человека, который помогает, это оказалась Светлана Кузнецова. Мне написали с этой страницы, что они дают кредиты в «Идея Банке», она работает в отделе безопасности. Предоплата должна быть за услугу 150$. Мужчина вспоминает: тогда многое должно было его насторожить. Но Светлана настойчиво торопила с решением и просила как можно скорее перевести деньги.

Обращаться в банк раньше времени, по словам девушки, можно было только после её сигнала (СМС), иначе – сделка сорвётся. Светлана (в переписке):

Никто не должен знать, каким образом вы будете получать кредит. Я грубо нарушаю все законы банковской системы. И если что-то всплывет, то мне и всему банковскому персоналу грозит увольнение, как минимум.

Но сроки горели, поэтому Денис согласился, не задумываясь о последствиях. Денис Костюков:

Предоплату я вносил – 200$ в Украину через «Вестерн Юнион» на какую-то Бабину Александру Владимировну. Всё. Они говорят: «Приезжайте в такое-то время на Кирова, 1 в «Идея Банк». Приезжаешь. Она говорит, что отправит СМС, когда нужно заходить. В итоге, ничего не происходит. О том, что он стал очередной жертвой «серых кредиторов», минчанин понял, когда разговорчивая и приветливая Светлана перестала отвечать на его сообщения. Месяц ожидания, а о долгожданном кредите – ни слова. Подтвердили его опасения и сотрудники того самого банка.

Николай Дубовец, начальник управления маркетинга банка:

Данная услуга (по оформлению кредита) не была оказана и не могла быть оказана, так как в Республике Беларусь физические лица не оказывают услуг по подбору кредитов, это запрещено законодательством, а юридические лица осуществляют это на основании договора. Оформление кредитов возможно через отделение банка, либо через интернет-банкинг, либо через мобильное приложение данного банка. Со стороны банка 9 июля было направлено письмо в Мозырский РУВД для дальнейшего разбирательства по данному вопросу. От действий интернет-аферистки за последние полгода пострадало несколько белорусов. В том числе, и сама Светлана Кузнецова, настоящая, которая, ни о чём не подозревая, собственноручно отдала свою страницу в социальной сети в руки злоумышленников.

Светлана Кузнецова:

В конце ноября прошлого года мне предложили купить страницу для раскрутки. Я согласилась. Месяца через 2 начали поступать звонки на домашний телефон, начали угрожать, чтобы я вернула деньги. В этой ситуации я оказалась невольно. И даже не знала, что могло такое произойти. Ежегодно ушлые кредиторы наживаются на финансовой безграмотности доверчивых белорусов.