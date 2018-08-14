Прямой эфир

«Начали поступать звонки, угрожать». Белоруска продала страницу «ВК», а с неё раздавали деньги в долг

14 августа 2018 14:33
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Лёгкие деньги в Интернете – просто, быстро и… дорого. Ведь за заманчивыми предложениями и, казалось бы, выгодными условиями часто стоит очередная схема обмана.

Кредит без поручителей и справки о доходах – мечта многих белорусов.

Когда официальные банки отказали, а финансовые трудности уже бьют по кошельку, порой, приходится прибегать к крайним мерам – к Интернету.

«Начали поступать звонки, угрожать». Белоруска продала страницу «ВК», а с неё раздавали деньги в долг-1

Пришлось пойти на крайности и минчанину Денису Костюкову. Деньги понадобились срочно, а на помощь банка Денис не рассчитывал – за спиной уже был один непогашенный кредит.

Выход из ситуации мужчина нашёл в социальной сети.

Но совершенно забыл, что фантастические предложения бывают только в сказках.

«Начали поступать звонки, угрожать». Белоруска продала страницу «ВК», а с неё раздавали деньги в долг-4

Денис Костюков:
Месяц назад нашёл «Вконтакте» группу, которая называется «Деньги в долг». Хорошие условия. Когда написал администратору, мне дали ссылку человека, который помогает, это оказалась Светлана Кузнецова. Мне написали с этой страницы, что они дают кредиты в «Идея Банке», она работает в отделе безопасности.

Предоплата должна быть за услугу 150$.

Мужчина вспоминает: тогда многое должно было его насторожить. Но Светлана настойчиво торопила с решением и просила как можно скорее перевести деньги.

«Начали поступать звонки, угрожать». Белоруска продала страницу «ВК», а с неё раздавали деньги в долг-7

Обращаться в банк раньше времени, по словам девушки, можно было только после её сигнала (СМС), иначе – сделка сорвётся.

Светлана (в переписке):
Никто не должен знать, каким образом вы будете получать кредит.

Я грубо нарушаю все законы банковской системы.

И если что-то всплывет, то мне и всему банковскому персоналу грозит увольнение, как минимум.

«Начали поступать звонки, угрожать». Белоруска продала страницу «ВК», а с неё раздавали деньги в долг-10

Но сроки горели, поэтому Денис согласился, не задумываясь о последствиях.

Денис Костюков:
Предоплату я вносил – 200$ в Украину через «Вестерн Юнион» на какую-то Бабину Александру Владимировну. Всё. Они говорят: «Приезжайте в такое-то время на Кирова, 1 в «Идея Банк». Приезжаешь. Она говорит, что отправит СМС, когда нужно заходить.

В итоге, ничего не происходит.

О том, что он стал очередной жертвой «серых кредиторов», минчанин понял, когда разговорчивая и приветливая Светлана перестала отвечать на его сообщения. Месяц ожидания, а о долгожданном кредите – ни слова. Подтвердили его опасения и сотрудники того самого банка.

«Начали поступать звонки, угрожать». Белоруска продала страницу «ВК», а с неё раздавали деньги в долг-13

Николай Дубовец, начальник управления маркетинга банка:
Данная услуга (по оформлению кредита) не была оказана и не могла быть оказана, так как в Республике Беларусь физические лица не оказывают услуг по подбору кредитов, это запрещено законодательством, а юридические лица осуществляют это на основании договора. Оформление кредитов возможно через отделение банка, либо через интернет-банкинг, либо через мобильное приложение данного банка. Со стороны банка 9 июля было направлено письмо в Мозырский РУВД для дальнейшего разбирательства по данному вопросу.

От действий интернет-аферистки за последние полгода пострадало несколько белорусов.

В том числе, и сама Светлана Кузнецова, настоящая, которая, ни о чём не подозревая, собственноручно отдала свою страницу в социальной сети в руки злоумышленников.

«Начали поступать звонки, угрожать». Белоруска продала страницу «ВК», а с неё раздавали деньги в долг-16

Светлана Кузнецова:
В конце ноября прошлого года мне предложили купить страницу для раскрутки. Я согласилась. Месяца через 2 начали поступать звонки на домашний телефон, начали угрожать, чтобы я вернула деньги.

В этой ситуации я оказалась невольно.

И даже не знала, что могло такое произойти.

Ежегодно ушлые кредиторы наживаются на финансовой безграмотности доверчивых белорусов.

«Начали поступать звонки, угрожать». Белоруска продала страницу «ВК», а с неё раздавали деньги в долг-19

В прошлом году было возбуждено около 10 уголовных дел по факту мошенничества.

В эпицентре событий – Пинск, Гомель и Витебск.

Схема действий проста: аферисты просили перевести предоплату, отправить паспортные данные, втирались в доверие и исчезали вместе с деньгами клиентов. Чтобы не попасть в сети мошенников, обращайтесь только в официальные организации, перед заключением сделки проконсультируйтесь со специалистом. А изучая условия сделки, помните вечную истину о сыре и мышеловке.

# Интернет-мошенничество # общество # Николай Дубовец

Другие новости рубрики

Все новости
«Сейчас придёт Саша и купит у тебя квартиру» и «Он мне под эту марочку водочки-селёдочки». 2 реальные истории о «чёрных риэлторах»
14 августа 2018 13:35

«Сейчас придёт Саша и купит у тебя квартиру» и «Он мне под эту марочку водочки-селёдочки». 2 реальные истории о «чёрных риэлторах»

Посмотрели на «Центр срочного подбора жилья»: на дырявом стуле – сиденье из картонки, мелодия телефона – «Мы не сторонники разбоя»
14 августа 2018 13:34

Посмотрели на «Центр срочного подбора жилья»: на дырявом стуле – сиденье из картонки, мелодия телефона – «Мы не сторонники разбоя»

На смену жаре придут грозы и сильный ветер. Оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси 15 августа
14 августа 2018 12:16

На смену жаре придут грозы и сильный ветер. Оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси 15 августа