«Наверное, относился бы иначе к своим детям». Актёр Семчев рассказал, о чём жалеет, любимой даче и колбасе с минской Комаровки
Гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – заслуженный артист Российской Федерации Александр Семчев.
«Просыпаюсь, читаю утренние правила»
Как Ваш день начинается?
Александр Семчев, заслуженный артист Российской Федерации:
Мой день начинается по-разному. В зависимости от того, нужно ли мне куда-то с утра или нет. Если нужно с утра куда-нибудь, безусловно, я завожу два будильника, просыпаюсь, читаю утренние правила.
Выпиваю стакан воды.
Вы, наверное, «сова», а не «жаворонок».
Александр Семчев:
Да, наверное, я, всё-таки, «сова».
«Сериалы – это, прежде всего, другая гонорарная ситуация»
Важная часть Вашей жизни – конечно же, работа. Чем порадуете в ближайшее время?
Александр Семчев:
Для тех, кто не знает: служу я в главном театре России – МХАТ имени Чехова. 22-ой год это делаю. В конце прошлого сезона выпустил я по Антону Павловичу Чехову «Три сестры» в постановке Константина Богомолова.
Репетировал я роль военного врача Чебутыкина.
Это то, что касаемо театра основного. В театре Олега Павловича Табакова – Царствие Небесное – (в простонародье – «Табакерка») я играю в спектакле «Школа жён» про пьесе Мольера главную роль.
Предполагаю, что театр – больше для души, чем кинематограф?
Александр Семчев:
Для меня – да: кинематограф, сериалы – это, прежде всего, другая гонорарная ситуация.
«Я стараюсь не актёрствовать в жизни»
Вы в 23 года поступили в Щукинское училище. Это – достаточно поздно для обретения актёрской профессии.
Александр Семчев:
Поздно, да. Но то, что я буду заниматься либо сценой, либо каким-то околосценическим пространством – это было перед самой демобилизацией из армии. Вернулся и попал я служить в театр в маленьком городке Вышнем Волочке – моя родина малая. Я начинал, вообще, с административной позиции, актёрство пришло несколько позже.
За лучшую комедийную роль Вы удостоены премии «Чайка». А в жизни Вы себя называете «грустным клоуном».
Александр Семчев:
Я стараюсь не актёрствовать в жизни. Это ни к чему. Вот есть площадка – это профессия, это работа. Да, ты приехал или пришёл, время – 7 часов вечера, пошёл выделяться адреналин. Ты пришёл на работу, твоя обязанность – эту работу сделать качественно. Потому что пришли люди и за это заплатили деньги, зачастую немалые. А дома – закрыл одну дверь, вторую дверь – от слышимости в подъезде. И это – уже моё. Перед кем там выкаблучиваться-то?
«Как дурачок, покупаю журналы по садоводству»
А как Вы любите отдыхать? Море, поход, может быть, дача?
Александр Семчев:
На даче.
Я очень люблю цветы.
Но, в силу занятости какой-то определённой, я даже, как дурачок, покупаю журналы по садоводству, как лучше дренаж сделать на участке, чтоб отходила вода дождевая. Септики, канализация, крыши – всё, что угодно. Инфракрасные полы. В общем, там палитра просто громадная. Был бы кошелёк и фантазия.
Я знаю, что Вы – коллекционер, собираете модельки автомобилей. До сих пор это увлечение?
Александр Семчев:
Да, собираю, но уже с меньшим рвением, на самом деле. Потому что коллекционирование – это стоит денег. А абы что, наверное, негоже покупать и захламлять.
В соцсетях чтобы выкладывать – я считаю, что хвастать нечем.
Это – мой мир. Так или иначе. И вещи, которые отсюда – их необязательно выкладывать, делиться ими на всеобщее обозрение.
«Очень постарался бы не толстеть»
Жизнь прожить – не поле перейти. А, если бы была возможность начать всё заново, Вы бы оставили всё, как есть? Или провели бы, всё же, работу над ошибками?
Александр Семчев:
Наверное, я не позволил бы, во всяком случае, очень постарался бы для того, чтобы не толстеть. Чтобы потом, со временем, не пытаться приводить себя в порядок.
Потому что, когда меня «попёрло» – я-то полуотшучивался, полу –сам себя убеждал в том, что мол: «Где вы найдёте толстого артиста? А здесь – готовый».
Глупость несусветная.
Может быть, как-то, наверное, по-другому относился бы к моменту религии, может быть, относился бы по-другому, если был бы в воспитании, наверное, относился бы иначе к своим детям. Остальное… Грех мне жаловаться, по большому счёту. Что есть, то есть.
«У вас – роскошная колбаса с Комаровки»
Спасибо Вам за эту встречу. Думаю, наши зрители ждут утренних пожеланий от Вас.
Александр Семчев:
Доброе утро, друзья мои. Я вам желаю хорошего дня. Насыщенного. Хорошего дня с позитивными эмоциями. У вас – прекрасное государство. У вас – чистейший замечательный город. У вас – роскошная колбаса с Комаровки. Я вам желаю: берегите себя, да хранит вас Господь всех.