«Наверное, относился бы иначе к своим детям». Актёр Семчев рассказал, о чём жалеет, любимой даче и колбасе с минской Комаровки

Гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – заслуженный артист Российской Федерации Александр Семчев. «Просыпаюсь, читаю утренние правила» Как Ваш день начинается? Александр Семчев, заслуженный артист Российской Федерации:

Мой день начинается по-разному. В зависимости от того, нужно ли мне куда-то с утра или нет. Если нужно с утра куда-нибудь, безусловно, я завожу два будильника, просыпаюсь, читаю утренние правила. Выпиваю стакан воды. Вы, наверное, «сова», а не «жаворонок». Александр Семчев:

Да, наверное, я, всё-таки, «сова». «Сериалы – это, прежде всего, другая гонорарная ситуация» Важная часть Вашей жизни – конечно же, работа. Чем порадуете в ближайшее время?

Александр Семчев:

Для тех, кто не знает: служу я в главном театре России – МХАТ имени Чехова. 22-ой год это делаю. В конце прошлого сезона выпустил я по Антону Павловичу Чехову «Три сестры» в постановке Константина Богомолова. Репетировал я роль военного врача Чебутыкина. Это то, что касаемо театра основного. В театре Олега Павловича Табакова – Царствие Небесное – (в простонародье – «Табакерка») я играю в спектакле «Школа жён» про пьесе Мольера главную роль. Предполагаю, что театр – больше для души, чем кинематограф? Александр Семчев:

Для меня – да: кинематограф, сериалы – это, прежде всего, другая гонорарная ситуация. «Я стараюсь не актёрствовать в жизни» Вы в 23 года поступили в Щукинское училище. Это – достаточно поздно для обретения актёрской профессии.

Александр Семчев:

Поздно, да. Но то, что я буду заниматься либо сценой, либо каким-то околосценическим пространством – это было перед самой демобилизацией из армии. Вернулся и попал я служить в театр в маленьком городке Вышнем Волочке – моя родина малая. Я начинал, вообще, с административной позиции, актёрство пришло несколько позже. За лучшую комедийную роль Вы удостоены премии «Чайка». А в жизни Вы себя называете «грустным клоуном». Александр Семчев:

Я стараюсь не актёрствовать в жизни. Это ни к чему. Вот есть площадка – это профессия, это работа. Да, ты приехал или пришёл, время – 7 часов вечера, пошёл выделяться адреналин. Ты пришёл на работу, твоя обязанность – эту работу сделать качественно. Потому что пришли люди и за это заплатили деньги, зачастую немалые. А дома – закрыл одну дверь, вторую дверь – от слышимости в подъезде. И это – уже моё. Перед кем там выкаблучиваться-то? «Как дурачок, покупаю журналы по садоводству» А как Вы любите отдыхать? Море, поход, может быть, дача? Александр Семчев:

На даче. Я очень люблю цветы.

Но, в силу занятости какой-то определённой, я даже, как дурачок, покупаю журналы по садоводству, как лучше дренаж сделать на участке, чтоб отходила вода дождевая. Септики, канализация, крыши – всё, что угодно. Инфракрасные полы. В общем, там палитра просто громадная. Был бы кошелёк и фантазия. Я знаю, что Вы – коллекционер, собираете модельки автомобилей. До сих пор это увлечение? Александр Семчев:

Да, собираю, но уже с меньшим рвением, на самом деле. Потому что коллекционирование – это стоит денег. А абы что, наверное, негоже покупать и захламлять. В соцсетях чтобы выкладывать – я считаю, что хвастать нечем. Это – мой мир. Так или иначе. И вещи, которые отсюда – их необязательно выкладывать, делиться ими на всеобщее обозрение. «Очень постарался бы не толстеть» Жизнь прожить – не поле перейти. А, если бы была возможность начать всё заново, Вы бы оставили всё, как есть? Или провели бы, всё же, работу над ошибками? Александр Семчев:

Наверное, я не позволил бы, во всяком случае, очень постарался бы для того, чтобы не толстеть. Чтобы потом, со временем, не пытаться приводить себя в порядок.