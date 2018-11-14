Заключительный сезон «Игры престолов» стартует в апреле 2019 года

Новости США. Стала известна дата выхода восьмого сезона «Игры престолов».
Информация опубликована в официальном Twitter-аккаунте сериала, на который подписаны более 7 миллионов человек.
Новости США. Стала известна дата выхода восьмого сезона «Игры престолов».
Информация опубликована в официальном Twitter-аккаунте сериала, на который подписаны более 7 миллионов человек.
Фото: imdb.com
Эпизоды заключительного сезона проекта выйдут на экраны в апреле 2019 года.
Дата была названа в проморолике к выходу нового сезона. «Каждая битва. Каждое предательство. Каждый риск. Каждая драка. Каждая жертва. Каждая смерть. Все ради трона».
Фото: imdb.com
«Игра престолов» является одним из самых популярных современных сериалов. С 2011 года вышло семь сезонов проекта.
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