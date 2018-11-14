Заключительный сезон «Игры престолов» стартует в апреле 2019 года

Информация опубликована в официальном Twitter-аккаунте сериала, на который подписаны более 7 миллионов человек.

Эпизоды заключительного сезона проекта выйдут на экраны в апреле 2019 года.

Дата была названа в проморолике к выходу нового сезона. «Каждая битва. Каждое предательство. Каждый риск. Каждая драка. Каждая жертва. Каждая смерть. Все ради трона».