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Заключительный сезон «Игры престолов» стартует в апреле 2019 года

14 ноября 2018 08:13
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Новости США. Стала известна дата выхода восьмого сезона «Игры престолов».

Информация опубликована в официальном Twitter-аккаунте сериала, на который подписаны более 7 миллионов человек.

Заключительный сезон «Игры престолов» стартует в апреле 2019 года-1

Фото: imdb.com

Эпизоды заключительного сезона проекта выйдут на экраны в апреле 2019 года.

Дата была названа в проморолике к выходу нового сезона. «Каждая битва. Каждое предательство. Каждый риск. Каждая драка. Каждая жертва. Каждая смерть. Все ради трона».

Заключительный сезон «Игры престолов» стартует в апреле 2019 года-4

Фото: imdb.com

«Игра престолов» является одним из самых популярных современных сериалов. С 2011 года вышло семь сезонов проекта.

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# Кино # Кино # Кит Харингтон # Эмилия Кларк # Фотофакт

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