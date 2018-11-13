К 100-летию со дня окончания Первой мировой войны выпущена короткометражка об обороне крепости Осовец

Он был опубликован на официальном YouTube-канале компании. Режиссером 23-минутной ленты стал Василий Чигинский, а одну из ролей сыграл Иван Добронравов.

Фильм основан на реальных событиях – обороне крепости Осовец. Это не самый известный эпизод войны, но один из самых знаковых – крепость и гарнизон, находившийся в ней, атаковали при помощи химического оружия. Все попытки штурма были отражены.

Команда, которая работала над фильмом, постаралась воссоздать эпизод в деталях и отметила, что хотела бы, чтобы «все ужасы войны остались только на экранах мониторов».

Андрей Муравьев, глава издательского подразделения Wargaming в СНГ:

Спустя 100 лет тексты учебников, чёрно-белые фото и видеохроники уже не могут убедительно донести до сегодняшнего зрителя все ужасы войны. Я надеюсь, что фильм выполнит поставленную перед ним задачу — благодаря использованию современного художественного языка заставит зрителя задуматься и разделить наше убеждение в том, что войнам нет места в реальном мире.