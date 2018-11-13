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К 100-летию со дня окончания Первой мировой войны выпущена короткометражка об обороне крепости Осовец

13 ноября 2018 11:42
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В день 100-летия со дня окончания Первой мировой войны компания Wargaming представила короткометражный фильм «Атака мертвецов: Осовец».

Он был опубликован на официальном YouTube-канале компании. Режиссером 23-минутной ленты стал Василий Чигинский, а одну из ролей сыграл Иван Добронравов.

К 100-летию со дня окончания Первой мировой войны выпущена короткометражка об обороне крепости Осовец-1

Скриншот из видео, опубликованного на YouTube-канале «World of Tanks. Официальный видеоканал»

Фильм основан на реальных событиях – обороне крепости Осовец. Это не самый известный эпизод войны, но один из самых знаковых – крепость и гарнизон, находившийся в ней, атаковали при помощи химического оружия. Все попытки штурма были отражены.

К 100-летию со дня окончания Первой мировой войны выпущена короткометражка об обороне крепости Осовец-4

Скриншот из видео, опубликованного на YouTube-канале «World of Tanks. Официальный видеоканал»

Команда, которая работала над фильмом, постаралась воссоздать эпизод в деталях и отметила, что хотела бы, чтобы «все ужасы войны остались только на экранах мониторов».

Андрей Муравьев, глава издательского подразделения Wargaming в СНГ:
Спустя 100 лет тексты учебников, чёрно-белые фото и видеохроники уже не могут убедительно донести до сегодняшнего зрителя все ужасы войны. Я надеюсь, что фильм выполнит поставленную перед ним задачу — благодаря использованию современного художественного языка заставит зрителя задуматься и разделить наше убеждение в том, что войнам нет места в реальном мире.

К 100-летию со дня окончания Первой мировой войны выпущена короткометражка об обороне крепости Осовец-7

Скриншот из видео, опубликованного на YouTube-канале «World of Tanks. Официальный видеоканал»

Короткометражный фильм за несколько дней посмотрели более 400 тысяч раз.

Работа была тепло встречена зрителями.

«Душа в этом фильме есть...﻿»,

К 100-летию со дня окончания Первой мировой войны выпущена короткометражка об обороне крепости Осовец-10

Скриншот из видео, опубликованного на YouTube-канале «World of Tanks. Официальный видеоканал»

«Атмосфера просто супер. Однозначно вам нужно делать полнометражный фильм»,

«От концовки комок в горле».

Минск времён 60-ых воссоздали в игре World of Tanks (читать далее).

# Кино # Кино # Василий Чигинский # Иван Добронравов # Фотофакт

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