К 100-летию со дня окончания Первой мировой войны выпущена короткометражка об обороне крепости Осовец
В день 100-летия со дня окончания Первой мировой войны компания Wargaming представила короткометражный фильм «Атака мертвецов: Осовец».
Он был опубликован на официальном YouTube-канале компании. Режиссером 23-минутной ленты стал Василий Чигинский, а одну из ролей сыграл Иван Добронравов.
Скриншот из видео, опубликованного на YouTube-канале «World of Tanks. Официальный видеоканал»
Фильм основан на реальных событиях – обороне крепости Осовец. Это не самый известный эпизод войны, но один из самых знаковых – крепость и гарнизон, находившийся в ней, атаковали при помощи химического оружия. Все попытки штурма были отражены.
Скриншот из видео, опубликованного на YouTube-канале «World of Tanks. Официальный видеоканал»
Команда, которая работала над фильмом, постаралась воссоздать эпизод в деталях и отметила, что хотела бы, чтобы «все ужасы войны остались только на экранах мониторов».
Андрей Муравьев, глава издательского подразделения Wargaming в СНГ:
Спустя 100 лет тексты учебников, чёрно-белые фото и видеохроники уже не могут убедительно донести до сегодняшнего зрителя все ужасы войны. Я надеюсь, что фильм выполнит поставленную перед ним задачу — благодаря использованию современного художественного языка заставит зрителя задуматься и разделить наше убеждение в том, что войнам нет места в реальном мире.
Скриншот из видео, опубликованного на YouTube-канале «World of Tanks. Официальный видеоканал»
Короткометражный фильм за несколько дней посмотрели более 400 тысяч раз.
Работа была тепло встречена зрителями.
«Душа в этом фильме есть...»,
Скриншот из видео, опубликованного на YouTube-канале «World of Tanks. Официальный видеоканал»
«Атмосфера просто супер. Однозначно вам нужно делать полнометражный фильм»,
«От концовки комок в горле».
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