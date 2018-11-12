«Вопрос законодательный и открытости чиновников». Что нужно для развития белорусского кино, спросили директора «Лістапада»

25-й международный кинофестиваль «Лістапад» превратился в кинофорум международного уровня. Принимает многочисленных гостей и фильмы со всего мира. И при этом сохраняет свою уникальность.

Так чего же не хватает белорусскому кинематографу для более активного развития, спросили в программе «Большой город» директора кинофестиваля.

Анжелика Крашевская, директор кинофестиваля «Лістапад»:

Это, наверное, вопрос открытости и возможностей. И если молодым будут давать эту возможность – на коленках, я не знаю – где, у себя дома – и поддерживать эти начинания, то будет всё хорошо. И вопрос продукции, возможности получения грантов для того, чтобы делать.

Тут вопрос законодательный и открытости чиновников, чтобы не замыкаться на какой-то одной большой студии, как, например, «Беларусьфильм», а дать возможность расти тем, кто талантливый, и завтра, возможно, будет гениальным режиссером.

И его надо вовремя увидеть и поддержать. Если брать пример Дарьи Жук – она не кинорежиссёр по образованию изначально. Да, она Гарвардский университет, на минуточку. Но у них финансовое отделение было! И вопрос: в какой момент у человека происходит перелом, придя в профессию? Юлия Шатун тоже заканчивала Университет культуры, и, не будучи кинорежиссёром, сняла свою работу. И после «Лістапада» она получала награды. Пускай это не Канны, не Берлин. Но это достаточно значимые фестивали: в Марселе она была, в Южной Корее и так далее. Сейчас ведутся переговоры: кинобиблиотека Франции хочет выкупить права на определённое количество лет, чтобы показывать этот фильм для определённого круга аудитории.

«Всегда нужно верить». Что думает директор «Лістапада» об оскаровских шансах «Хрусталя»