«Приключения начинаются»: Мэйси Уильямс объявила об уходе из «Игры престолов»

Новости Великобритании. 7 июля Мэйси Уильямс опубликовала в Instagram прощание с «Игрой престолов». В качестве изображения актриса использовала «окровавленные» кроссовки.

«Прощай, Белфаст. Прощай, Арья. Прощай, «Игра престолов». Какое удовольствие я получила. Приключения начинаются», – написала девушка.

Для британской актрисы съёмки в «Игре престолов» стали дебютными. Благодаря популярности сериала Уильямс стала широко известна. Также благодаря роли Арьи Старк девушка номинировалась на несколько наград, и в трёх номинациях победила.

Летом 2016 года поженились звёзды «Игры престолов» Кит Харингтон и Роуз Лесли.