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«Приключения начинаются»: Мэйси Уильямс объявила об уходе из «Игры престолов»

08 июля 2018 14:30
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Новости Великобритании. 7 июля Мэйси Уильямс опубликовала в Instagram прощание с «Игрой престолов». В качестве изображения актриса использовала «окровавленные» кроссовки.  

«Прощай, Белфаст. Прощай, Арья. Прощай, «Игра престолов». Какое удовольствие я получила. Приключения начинаются», – написала девушка.  

Для британской актрисы съёмки в «Игре престолов» стали дебютными. Благодаря популярности сериала Уильямс стала широко известна. Также благодаря роли Арьи Старк девушка номинировалась на несколько наград, и в трёх номинациях победила.  

Летом 2016 года поженились звёзды «Игры престолов» Кит Харингтон и Роуз Лесли.  

Одной из гостей на свадьбе была Мэйси Уильямс – здесь подробнее.  

# Кино # Кино # Мэйси Уильямс # Арья Старк # Кит Харингтон # Роуз Лесли

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