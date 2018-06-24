Звёзды «Игры престолов» Кит Харингтон и Роуз Лесли вступили в брак

Пара познакомилась на съёмках «Игры престолов», где они сыграли роли влюблённых Игритт и Джона Сноу. В 2012 году актёры начали встречаться, в 2016 году – официально подтвердили отношения, с 2017 года Харингтон и Лесли проживали вместе, осенью того же года молодые люди объявили о помолвке, а в субботу в Шотландии состоялась свадьба.

Новости Великобритании. 23 июня 2018 года в родовом замке клана Лесли в Абердиншире поженились звёзды сериала «Игра престолов» Кит Харингтон и Роуз Лесли.

Информация подтверждается на официальном фан-аккаунте Харингтона в Twitter.

«Поздравляем Мистера и Миссис Харингтон. Для Кита и Роуз настал великий день, и разве я могу не пожелать этой влюблённой паре самой большой удачи в мире?», – говорится в сообщении.

На свадьбе Харингтона и Лесли присутствовали коллеги по сериалу: Питер Динклэйдж, Мэйси Уильямс, Софи Тёрнер и Эмилия Кларк.

На вечерней части торжества участвовала музыкальная группа Mumford и Sons, лидер которой, Маркус Мамфорд, был гостем на свадьбе принца Гарри и Меган Маркл.

Восьмой сезон «Игры престолов» выйдет на экраны в 2019 году. Этот сезон станет последним, есть информация, что многие персонажи не переживут его.

Летом 2018 года Эмилия Кларк попрощалась с сериалом.