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Звёзды «Игры престолов» Кит Харингтон и Роуз Лесли вступили в брак

24 июня 2018 09:52
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Новости Великобритании. 23 июня 2018 года в родовом замке клана Лесли в Абердиншире поженились звёзды сериала «Игра престолов» Кит Харингтон и Роуз Лесли.  

Пара познакомилась на съёмках «Игры престолов», где они сыграли роли влюблённых Игритт и Джона Сноу. В 2012 году актёры начали встречаться, в 2016 году – официально подтвердили отношения, с 2017 года Харингтон и Лесли проживали вместе, осенью того же года молодые люди объявили о помолвке, а в субботу в Шотландии состоялась свадьба.  

Звёзды «Игры престолов» Кит Харингтон и Роуз Лесли вступили в брак-1

Фото: twitter.com/kitharingtoncom  

Информация подтверждается на официальном фан-аккаунте Харингтона в Twitter.  

«Поздравляем Мистера и Миссис Харингтон. Для Кита и Роуз настал великий день, и разве я могу не пожелать этой влюблённой паре самой большой удачи в мире?», – говорится в сообщении.  

На свадьбе Харингтона и Лесли присутствовали коллеги по сериалу: Питер Динклэйдж, Мэйси Уильямс, Софи Тёрнер и Эмилия Кларк.  

На вечерней части торжества участвовала музыкальная группа Mumford и Sons, лидер которой, Маркус Мамфорд, был гостем на свадьбе принца Гарри и Меган Маркл.  

Восьмой сезон «Игры престолов» выйдет на экраны в 2019 году. Этот сезон станет последним, есть информация, что многие персонажи не переживут его.  

Летом 2018 года Эмилия Кларк попрощалась с сериалом.  

«Спасибо за жизнь, о которой я не могла даже и мечтать» (здесь подробности).  

# Кино # Кино # Кит Харингтон # Роуз Лесли # Питер Динклэйдж # Мэйси Уильямс # Софи Тернер # Эмилия Кларк # Маркус Мамфорд # Принц Гарри # Меган Маркл

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