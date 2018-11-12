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В возрасте 95 лет умер автор комиксов Marvel Стэн Ли

12 ноября 2018 20:10
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Новости США. На 96 году жизни умер легендарный автор, редактор и издатель комиксов Marvel Стэн Ли.

Как сообщила изданию The Hollywood Reporter семья Ли, он скончался рано утром в понедельник – 12 ноября – в одном из медицинских центров Лос-Анджелеса.

Причина смерти не называется.

В возрасте 95 лет умер автор комиксов Marvel Стэн Ли-1

Фото: AP Photo/Reed Saxon, File

Стэн Ли пришел работать в комикс-индустрию в 1939 году. Прежде всего, он известен как создатель популярных супергероев Marvel – Человека-паука, Халка, Сорвиголовы, Чёрной Пантеры, Тора и многих других.

Ли также был знаменит своими традиционными ролями-камео во всех экранизациях комиксов Marvel. Последний, на данный момент, фильм с его участием – «Веном», вышедший в прокат в октябре нынешнего года.

# Некролог # Кино # Стэн Ли

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