В возрасте 95 лет умер автор комиксов Marvel Стэн Ли

Как сообщила изданию The Hollywood Reporter семья Ли, он скончался рано утром в понедельник – 12 ноября – в одном из медицинских центров Лос-Анджелеса.

Новости США. На 96 году жизни умер легендарный автор, редактор и издатель комиксов Marvel Стэн Ли.

Стэн Ли пришел работать в комикс-индустрию в 1939 году. Прежде всего, он известен как создатель популярных супергероев Marvel – Человека-паука, Халка, Сорвиголовы, Чёрной Пантеры, Тора и многих других.

Ли также был знаменит своими традиционными ролями-камео во всех экранизациях комиксов Marvel. Последний, на данный момент, фильм с его участием – «Веном», вышедший в прокат в октябре нынешнего года.