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Доисторический монстр, шпионские игры и анимация из Китая: кинопремьеры 9 августа

09 августа 2018 07:39
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В кинотеатрах продолжается летнее затишье, но несколько премьер все же ждут киноманов. На этой неделе зрителей ждет премьера фильма о гигантской доисторической акуле, комедия с Милой Кунис и трогательный китайский мультфильм о любви и дружбе.

Мы расскажем, что нового посмотреть в кино с 9 августа.

Мег: Монстр глубины

Доисторический монстр, шпионские игры и анимация из Китая: кинопремьеры 9 августа-1

Фото: imdb.com

Настоящее погружение в подводный мир. По сюжету батискаф с учеными атаковало неизвестное существо. А еще и гигантское! Теперь судно на дне, а люди оказались в ловушке. Но помощь терпящим бедствие придет в виде профессора Джонаса Тэйлора, который уже сталкивался с доисторическим чудищем.

Фильм является экранизацией бестселлера «Мег» о гигантской древней акуле. Джейсон Стейтем снова в роли крутого парня – на этот раз он будет стараться не дать в обиду ученых. Кроме Стейтема в фильме снялись австралийская актриса Руби Роуз. В режиссерском кресле – Джон Тертлтауб. У картины долгий путь на экраны – разработка фильма длилась более 20 лет: за это время у него сменилась несколько студий и режиссеров.

Эволюция: творческий путь Джейсона Стейтема (читать далее).

Шпион, который меня кинул

Доисторический монстр, шпионские игры и анимация из Китая: кинопремьеры 9 августа-4

Фото: Hopper Stone, SMPSP

Две подруги – Одри и Морган – попадают в передрягу. Из-за бывшего возлюбленного одной из них – агента ЦРУ – девушки окажутся втянутыми в шпионские игры, из которых им предстоит выпутываться.

Главные роли в фильме сыграли Мила Кунис и Кейт МакКиннон, эпизодические роли у Джастина Теру и Джиллиан Андерсон. Несмотря на, казалось бы, забавный сюжет, критики называют фильм «скучным» и «вторичным», а также «странным симбиозом комедии и шпионского боевика».

Эволюция: творческий путь Милы Кунис (лучшие роли актрисы здесь).

По ту сторону океана

Доисторический монстр, шпионские игры и анимация из Китая: кинопремьеры 9 августа-7

Фото: imdb.com

Фантастический мультфильм о 16-летней девушке из волшебного подводного царства, которая отправляется исследовать мир людей. Там она встречает молодого рыбака, но случается несчастье. Девушке предстоит пройти множество приключений, чтобы спасти душу любимого человека и вернуть его в мир живых.

По словам критиков, лента получилась трогательной историей о любви и самопожертвовании. Сказку сравнивают с работами Хаяо Миядзаки, а также «Красной черепахой» и «Русалочкой».

В поисках Йети

Доисторический монстр, шпионские игры и анимация из Китая: кинопремьеры 9 августа-10

Фото: скриншот из трейлера

Место действия: Квебек. Время: середина 20 века. Нелли Маллоу – детектив. Волей случая она познакомилась с антропологом, с которым отправилась на поиски таинственного снежного человека. Йети будут искать при помощи дневника исследователя. Получится ли у героев дойти до цели?

Производством мультфильма аниматоры занимались почти год. Они даже ездили в Непал, чтобы достовернее показать горные красоты.

# Кинопремьеры # Кино # Джейсон Стейтем # Мила Кунис # Фотофакт

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