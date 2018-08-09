Доисторический монстр, шпионские игры и анимация из Китая: кинопремьеры 9 августа

В кинотеатрах продолжается летнее затишье, но несколько премьер все же ждут киноманов. На этой неделе зрителей ждет премьера фильма о гигантской доисторической акуле, комедия с Милой Кунис и трогательный китайский мультфильм о любви и дружбе. Мы расскажем, что нового посмотреть в кино с 9 августа. Мег: Монстр глубины

Фото: imdb.com

Настоящее погружение в подводный мир. По сюжету батискаф с учеными атаковало неизвестное существо. А еще и гигантское! Теперь судно на дне, а люди оказались в ловушке. Но помощь терпящим бедствие придет в виде профессора Джонаса Тэйлора, который уже сталкивался с доисторическим чудищем. Фильм является экранизацией бестселлера «Мег» о гигантской древней акуле. Джейсон Стейтем снова в роли крутого парня – на этот раз он будет стараться не дать в обиду ученых. Кроме Стейтема в фильме снялись австралийская актриса Руби Роуз. В режиссерском кресле – Джон Тертлтауб. У картины долгий путь на экраны – разработка фильма длилась более 20 лет: за это время у него сменилась несколько студий и режиссеров. Эволюция: творческий путь Джейсона Стейтема (читать далее). Шпион, который меня кинул

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Две подруги – Одри и Морган – попадают в передрягу. Из-за бывшего возлюбленного одной из них – агента ЦРУ – девушки окажутся втянутыми в шпионские игры, из которых им предстоит выпутываться. Главные роли в фильме сыграли Мила Кунис и Кейт МакКиннон, эпизодические роли у Джастина Теру и Джиллиан Андерсон. Несмотря на, казалось бы, забавный сюжет, критики называют фильм «скучным» и «вторичным», а также «странным симбиозом комедии и шпионского боевика». Эволюция: творческий путь Милы Кунис (лучшие роли актрисы здесь). По ту сторону океана

Фото: imdb.com

Фантастический мультфильм о 16-летней девушке из волшебного подводного царства, которая отправляется исследовать мир людей. Там она встречает молодого рыбака, но случается несчастье. Девушке предстоит пройти множество приключений, чтобы спасти душу любимого человека и вернуть его в мир живых. По словам критиков, лента получилась трогательной историей о любви и самопожертвовании. Сказку сравнивают с работами Хаяо Миядзаки, а также «Красной черепахой» и «Русалочкой». В поисках Йети

Фото: скриншот из трейлера