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Премьеру фильма с Джонни Деппом отменили за месяц до старта проката. Это может быть связано с репутацией актёра

08 августа 2018 09:37
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Триллер «Город лжи», в котором Джонни Депп сыграл главную роль, остался без даты релиза.

Как сообщают мировые СМИ, фильм должен был выйти на экраны в США в начале сентября. Из расписания кинопремьер картину убрала дистрибьютерская компания Global Road Entertainment.

Причина произошедшего не называется, но СМИ предполагают, что поводом могло послужить поведение Деппа в последнее время. В июле против актера подал иск менеджер по локациям фильма. Он заявил, что актер ударил его, а затем Депп предложил деньги, чтобы мужчина ударил его в ответ.

Премьеру фильма с Джонни Деппом отменили за месяц до старта проката. Это может быть связано с репутацией актёра-1

Фото: Global Road Entertainment

Также актер не так давно дал откровенное интервью, в котором признался в своей алкогольной зависимости и том, что он не может запомнить текст, который нужно произносить на площадке, и работает с наушником. К тому же актер за последние несколько лет был замешан в нескольких скандалах.

Картина «Город лжи» рассказывает о расследовании убийств Тупака Шакура и Ноториуса Бига. Кроме Деппа в фильме снимается Форест Уитакер.

Однако поклонники Джонни Деппа смогут увидеть актера на экранах в ноябре. Именно тогда в кино выйдет фильм «Фантастические твари: Преступления Грин-де-Вальда». Депп сыграет главного злодея.

Год назад поклонники этой серии фильмов просили убрать Деппа из картины из-за обвинений в домашнем насилии (читать далее).

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# Кино # Кино # Джонни Депп # Фотофакт

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