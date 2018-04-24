Владимир Машков предложил переименовать театр «Табакерка»

Новости России. Владимир Машков – художественный руководитель «Табакерки» – предложил сменить название театра.

По информации РИА Новости, Машков предложил переименовать учреждение в «Театр Олега Табакова».

Владимир Машков:

Олег Павлович был настолько кристально понятен в своих желаниях… Театр должен быть ТОТ – «Театр Олега Табакова».

Сейчас официальное название театра – «Московский театр под руководством Олега Табакова». Актера не стало 12 марта. Он скончался после продолжительной болезни. После смерти Табакова театр возглавил один из его учеников – Владимир Машков.