Умер актёр, известный своей ролью Мини-Мы в фильмах об Остине Пауэрсе

Новости США. На 50 году жизни скончался американский актёр Верн Тройер.

Как сообщает TMZ со ссылкой на родственников актёра, мужчина умер 21 апреля. Месяцем ранее Тройер оказался в больнице и был подключён к системе жизнеобеспечения. Есть сведения, что перед попаданием в медучреждение актёр находился в депрессии.

«Депрессия и самоубийство – очень серьёзные проблемы. Вы никогда не знаете, у кого какая битва проходит внутри», – отмечается на странице Верна в Instagram.

Верн Тройер родился 1 января 1969 года в Мичигане. Свою первую роль актёр получил в 1994 году, Тройер был дублёром 9-месячного ребёнка.

До 1999 года Верн играл эпизодические роли или был каскадёром. Известность актёру принесла роль Мини-Мы в фильме «Остин Пауэрс: Шпион, который меня соблазнил».

Также актёр сыграл роли сына пришельца в «Люди в чёрном» и Крюкохвата в «Гарри Поттер и Философский камень».

Рост Тройера составлял 80 см, но это не помешало мужчине сделать успешную карьеру актёра, каскадёра и стендап-комика.