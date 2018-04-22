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Умер актёр, известный своей ролью Мини-Мы в фильмах об Остине Пауэрсе

22 апреля 2018 11:48
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Новости США. На 50 году жизни скончался американский актёр Верн Тройер.  

Как сообщает TMZ со ссылкой на родственников актёра, мужчина умер 21 апреля. Месяцем ранее Тройер оказался в больнице и был подключён к системе жизнеобеспечения. Есть сведения, что перед попаданием в медучреждение актёр находился в депрессии.  

«Депрессия и самоубийство – очень серьёзные проблемы. Вы никогда не знаете, у кого какая битва проходит внутри», – отмечается на странице Верна в Instagram.  

Верн Тройер родился 1 января 1969 года в Мичигане. Свою первую роль актёр получил в 1994 году, Тройер был дублёром 9-месячного ребёнка.  

До 1999 года Верн играл эпизодические роли или был каскадёром. Известность актёру принесла роль Мини-Мы в фильме «Остин Пауэрс: Шпион, который меня соблазнил».  

Также актёр сыграл роли сына пришельца в «Люди в чёрном» и Крюкохвата в «Гарри Поттер и Философский камень».  

Рост Тройера составлял 80 см, но это не помешало мужчине сделать успешную карьеру актёра, каскадёра и стендап-комика.  

# Кино # Некролог # Верн Тройер

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