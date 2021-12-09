Новогоднее настроение на максимум. Фильмы, которые стоит посмотреть этой зимой

Уже декабрь, а это значит, что пора вовсю погружаться в новогоднюю атмосферу. Мы подготовили список фильмов, которые идеально справятся с этой задачей. «Один дома» Какая же новогодняя атмосфера без истории о Кевине, которого семья случайно оставила одного дома, уехав на отдых? Мальчик очень рад такому повороту событий, ведь сейчас он может делать всё, что захочет, и его никто не накажет. Но Кевин ещё не знает, с какими сложностями ему предстоит столкнуться и что таит в себе самостоятельная жизнь. Однако с помощью своей смекалки он преодолевает все трудности, даже нападение грабителей. Но только одно не даёт мальчику покоя: какое же Рождество без близких рядом? Позже он понимает, что семья – это самое главное и ценное. Уже более 30 лет эта комедия собирает у экранов миллионы людей во всём мире. Пять частей этой увлекательной истории точно не дадут скучать в холодные зимние вечера, наполнив ваше сердце добром, счастьем и новогодним настроением. Спустя столько лет. Маколей Калкин повторил культовые сцены из «Один дома» – читайте здесь.

Фото: imdb.com/кадр из фильма «Один дома»

«Пара на праздники» Как быть, когда все ждут, что на мероприятия ты будешь приходить уже не один, а вместе со своей второй половинкой (которой у тебя, кстати, нет)? Выход – найти себе товарища по несчастью и делать вид, что вы встречаетесь. Так и поступили Слоун и Джексон, которые решили ходить на все праздники вместе. Однако игра зашла слишком далеко: кажется, у них появились чувства друг к другу. Наступает очередной праздник, Рождество, который должен расставить всё на свои места. Узнать, чем закончилось это торжество, вы сможете после просмотра.

Фото: imdb.com/кадр из фильма «Пара на праздники»

«Ёлки» Практически каждый человек ждёт Новый год, чтобы загадать своё заветное желание. В такие моменты особенно хочется верить в волшебство, ведь иногда на него вся надежда. Эта комедия рассказывает о судьбах совершенно разных людей: от студентов-спортсменов и грабителя до богатого бизнесмена и знаменитой певицы. У каждого своя история, и объединяет их только одно – вера, что загаданное желание в новогоднюю ночь обязательно сбудется. «Ёлки последние». Рассказываем, как снимали (подробнее здесь).

Фото: kino-teatr.ru/кадр из фильма «Ёлки»

«Рождество на двоих» Кейт работает в магазине рождественских товаров, но при этом она просто ненавидит данный праздник. Девушка часто злоупотребляет алкоголем, игнорирует своих родственников, до утра гуляет по городу и совершенно не обращает внимания на серьёзные проблемы со здоровьем. Она могла бы и дальше продолжать такой образ жизни, однако встреча с Томом полностью изменила её отношение к происходящему. Юноша показал Кейт, насколько мир может быть прекрасным. Девушка сама не заметила, как полюбила не только Рождество, но и своего спасителя. Кажется, что счастье, о котором Кейт так давно мечтала, наконец-то пришло в её жизнь. Но не всё так просто. Оказывается, Том погиб год назад. Тогда кто этот парень, что всегда был рядом? Узнать всю правду вы сможете после просмотра фильма.

Фото: imdb.com/кадр из фильма «Рождество на двоих»

«Хроники Нарнии» Идёт война. Чтобы обезопасить своих детей, родители отправили их из Лондона в деревню к профессору, лучшему другу семьи. Новый дом, где каждый уголок завален старой мебелью, кажется совершенно обычным. Но одна часть интерьера всё никак не может оставить ребятишек в покое. Это винтажный шкаф, в котором таится вход в сказочную страну, Нарнию. Здесь обитают волшебные существа, которые умеют играть на различных музыкальных инструментах и развлекают детишек своими историями из жизни. Однако им грозит опасность: вся страна находится под властью злой колдуньи, и только дети смогут её победить. Досмотрите фильм до конца и узнайте, кто одержит верх в таком страшном и опасном поединке.

Фото: kino-teatr.ru/кадр из фильма «Хроники Нарнии»