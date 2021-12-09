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Новогоднее настроение на максимум. Фильмы, которые стоит посмотреть этой зимой

09 декабря 2021 16:47
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Уже декабрь, а это значит, что пора вовсю погружаться в новогоднюю атмосферу. Мы подготовили список фильмов, которые идеально справятся с этой задачей.

«Один дома»

Какая же новогодняя атмосфера без истории о Кевине, которого семья случайно оставила одного дома, уехав на отдых? Мальчик очень рад такому повороту событий, ведь сейчас он может делать всё, что захочет, и его никто не накажет. Но Кевин ещё не знает, с какими сложностями ему предстоит столкнуться и что таит в себе самостоятельная жизнь. Однако с помощью своей смекалки он преодолевает все трудности, даже нападение грабителей. Но только одно не даёт мальчику покоя: какое же Рождество без близких рядом? Позже он понимает, что семья – это самое главное и ценное.

Уже более 30 лет эта комедия собирает у экранов миллионы людей во всём мире. Пять частей этой увлекательной истории точно не дадут скучать в холодные зимние вечера, наполнив ваше сердце добром, счастьем и новогодним настроением.

Спустя столько лет. Маколей Калкин повторил культовые сцены из «Один дома» – читайте здесь

Новогоднее настроение на максимум. Фильмы, которые стоит посмотреть этой зимой-1

Фото: imdb.com/кадр из фильма «Один дома»

«Пара на праздники»

Как быть, когда все ждут, что на мероприятия ты будешь приходить уже не один, а вместе со своей второй половинкой (которой у тебя, кстати, нет)? Выход – найти себе товарища по несчастью и делать вид, что вы встречаетесь.

Так и поступили Слоун и Джексон, которые решили ходить на все праздники вместе. Однако игра зашла слишком далеко: кажется, у них появились чувства друг к другу. Наступает очередной праздник, Рождество, который должен расставить всё на свои места. Узнать, чем закончилось это торжество, вы сможете после просмотра.

Новогоднее настроение на максимум. Фильмы, которые стоит посмотреть этой зимой-4

Фото: imdb.com/кадр из фильма «Пара на праздники»

«Ёлки»

Практически каждый человек ждёт Новый год, чтобы загадать своё заветное желание. В такие моменты особенно хочется верить в волшебство, ведь иногда на него вся надежда.

Эта комедия рассказывает о судьбах совершенно разных людей: от студентов-спортсменов и грабителя до богатого бизнесмена и знаменитой певицы. У каждого своя история, и объединяет их только одно – вера, что загаданное желание в новогоднюю ночь обязательно сбудется.

«Ёлки последние». Рассказываем, как снимали (подробнее здесь).

Новогоднее настроение на максимум. Фильмы, которые стоит посмотреть этой зимой-7

Фото: kino-teatr.ru/кадр из фильма «Ёлки»

«Рождество на двоих»

Кейт работает в магазине рождественских товаров, но при этом она просто ненавидит данный праздник. Девушка часто злоупотребляет алкоголем, игнорирует своих родственников, до утра гуляет по городу и совершенно не обращает внимания на серьёзные проблемы со здоровьем.

Она могла бы и дальше продолжать такой образ жизни, однако встреча с Томом полностью изменила её отношение к происходящему. Юноша показал Кейт, насколько мир может быть прекрасным. Девушка сама не заметила, как полюбила не только Рождество, но и своего спасителя. Кажется, что счастье, о котором Кейт так давно мечтала, наконец-то пришло в её жизнь. Но не всё так просто. Оказывается, Том погиб год назад. Тогда кто этот парень, что всегда был рядом? Узнать всю правду вы сможете после просмотра фильма.

Новогоднее настроение на максимум. Фильмы, которые стоит посмотреть этой зимой-10

Фото: imdb.com/кадр из фильма «Рождество на двоих»

«Хроники Нарнии»

Идёт война. Чтобы обезопасить своих детей, родители отправили их из Лондона в деревню к профессору, лучшему другу семьи. Новый дом, где каждый уголок завален старой мебелью, кажется совершенно обычным.

Но одна часть интерьера всё никак не может оставить ребятишек в покое. Это винтажный шкаф, в котором таится вход в сказочную страну, Нарнию. Здесь обитают волшебные существа, которые умеют играть на различных музыкальных инструментах и развлекают детишек своими историями из жизни. Однако им грозит опасность: вся страна находится под властью злой колдуньи, и только дети смогут её победить. Досмотрите фильм до конца и узнайте, кто одержит верх в таком страшном и опасном поединке.

Новогоднее настроение на максимум. Фильмы, которые стоит посмотреть этой зимой-13

Фото: kino-teatr.ru/кадр из фильма «Хроники Нарнии»

Ранее мы делились подборкой не менее атмосферных фильмов. Узнать, какими ещё кинокартинами стоит разнообразить свои вечера, можно здесь.

# Кино # Кино # Фотофакт

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