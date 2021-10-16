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Один из самых кассовых белорусских фильмов. Показываем, где снимали «Белые росы»

16 октября 2021 13:54
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Новости Беларуси. Беларусь – удивительная страна красивых городов, уютных деревень и добрых людей. Страна озер и лесов, болот и замков. Страна со славной историей и ярким настоящим, рассказали в тревел-шоу «Медовый месяц».  

Один из самых кассовых белорусских фильмов. Показываем, где снимали «Белые росы»-1

Катя:  
Ну и, конечно, побродить по местам, где снимали шедевры на все времена – «Белые росы». Это прямо отдельный квест можно организовать. Кстати, мы узнали из интернета, что по кассовым сборам из фильмов, снятых на «Беларусьфильме», на первом и втором местах «Меня зовут Арлекино» и «Белые росы». Оба эти фильма снимали в Гродно. Мне кажется, это не случайно.  

Один из самых кассовых белорусских фильмов. Показываем, где снимали «Белые росы»-4

Один из самых кассовых белорусских фильмов. Показываем, где снимали «Белые росы»-6

«Белые росы» – художественный фильм, снятый на киностудии «Беларусьфильм» в 1983 году режиссером Игорем Добролюбовым и вышедший в прокат в 1984 году. Снимался в Гродно и его окрестностях. Собрал в прокате более 36 миллионов зрителей, став самым кассовым фильмом в истории белорусского кинематографа. Этот рекорд был побит лишь 6 лет спустя с выходом фильма «Меня зовут Арлекино», который также снимался в Гродно. Журнал «Советский экран» признал его лучшей комедией года.  

Один из самых кассовых белорусских фильмов. Показываем, где снимали «Белые росы»-9

Один из самых кассовых белорусских фильмов. Показываем, где снимали «Белые росы»-11

Частные дома, где жили герои фильма, находились в пригородной деревне Девятовка. В 2008 году деревня Девятовка вошла в состав Гродно.  

Один из самых кассовых белорусских фильмов. Показываем, где снимали «Белые росы»-14

Один из самых кассовых белорусских фильмов. Показываем, где снимали «Белые росы»-16

«Не верится, что мы едем в Минск». Белорусская пара о том, как провела последние дни медового месяца в Гродно (здесь подробности).  

# Кино # Кино # Игорь Добролюбов # Фотофакт

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