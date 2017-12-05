«Твин Пикс» и все, все, все: эксперты назвали лучшие сериалы 2017 года

Декабрь – время подводить итоги года. Этим занялось авторитетное издание Vulture и представило публике рейтинг лучших сериалов 2017 года. Первое место предсказуемо было отдано возрожденному феномену Дэвида Линча «Твин Пиксу». Третий сезон главного мистического сериала в мире получился странным, спорным, но невероятно оригинальным и запоминающимся.

«Твин Пикс». Фото: imdb.com

На второе место Vulture поставило третий и последний сезон сериала «Оставленные». У нас это блистательное шоу об исчезновении сотни жителей небольшого городка не пользовалось большой популярностью, но «Оставленные» стоят самого пристального внимания. В этом году сериал завершился, так что у вас есть прекрасная возможность насладиться им целиком.

«Оставленные». Фото: imdb.com

Замыкает тройку второй сезон трагикомедии «Все к лучшему» о жизни матери-одиночки в большом городе.

«Все к лучшему». Фото: imdb.com

На четвертом месте музыкальный сериал «Отжиг», а на пятом грустный мультсериал для взрослых «Конь БоДжек».

«Конь БоДжек». Фото: imdb.com

На шестом месте хулиганский сериал о зарождении порнобизнеса «Двойка», на шестом – визуальный шедевр с Джудом Лоу «Молодой Папа», на седьмом – заключительный сезон мультсериала «Самурай Джек».

«Двойка». Фото: imdb.com

Девятое место в рейтинге отдано сериалу-мюзиклу «Чокнутая бывшая», а замыкает список ситком «Шоу Кармайкла».

«Молодой Папа». Фото: imdb.com

«Чокнутая бывшая». Фото: imdb.com