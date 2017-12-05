«Твин Пикс» и все, все, все: эксперты назвали лучшие сериалы 2017 года
Декабрь – время подводить итоги года. Этим занялось авторитетное издание Vulture и представило публике рейтинг лучших сериалов 2017 года.
Первое место предсказуемо было отдано возрожденному феномену Дэвида Линча «Твин Пиксу». Третий сезон главного мистического сериала в мире получился странным, спорным, но невероятно оригинальным и запоминающимся.
«Твин Пикс». Фото: imdb.com
На второе место Vulture поставило третий и последний сезон сериала «Оставленные». У нас это блистательное шоу об исчезновении сотни жителей небольшого городка не пользовалось большой популярностью, но «Оставленные» стоят самого пристального внимания. В этом году сериал завершился, так что у вас есть прекрасная возможность насладиться им целиком.
«Оставленные». Фото: imdb.com
Замыкает тройку второй сезон трагикомедии «Все к лучшему» о жизни матери-одиночки в большом городе.
«Все к лучшему». Фото: imdb.com
На четвертом месте музыкальный сериал «Отжиг», а на пятом грустный мультсериал для взрослых «Конь БоДжек».
«Конь БоДжек». Фото: imdb.com
На шестом месте хулиганский сериал о зарождении порнобизнеса «Двойка», на шестом – визуальный шедевр с Джудом Лоу «Молодой Папа», на седьмом – заключительный сезон мультсериала «Самурай Джек».
Девятое место в рейтинге отдано сериалу-мюзиклу «Чокнутая бывшая», а замыкает список ситком «Шоу Кармайкла».
«Молодой Папа». Фото: imdb.com
Интересно, что самые популярные у зрителей сериалы, такие как «Игра престолов», «Очень странные дела» и «Мир Дикого запада» в список не попали. Нет в нем и победителя «Эмми» «Рассказа служанки».
«Чокнутая бывшая». Фото: imdb.com
Лучшие сериалы прошлого года здесь.