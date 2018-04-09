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Тарантино, Коппола, Скотт: названы худшие фильмы лучших режиссеров

09 апреля 2018 10:58
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Составлен список худших фильмов лучших режиссеров.

Рейтинг был опубликован порталом Business Insider. В подборке собраны неудачные картины успешных режиссеров. Топ из 44 позиций был составлен на основе оценок агрегатора рецензий Rotten Tomatoes.

Первую строчку рейтинга занял фильм Джона Синглтона «Погоня». Его рейтинг составил 4 процента. 

Тарантино, Коппола, Скотт: названы худшие фильмы лучших режиссеров-1

Фото: Bruce Talamon

На второй позиции режиссер Френсис Форд Коппола и его фильм «Сверхновая». Топ-5 закрывает картина Квентина Тарантино «Четыре комнаты». 

Все фильмы Квентина Тарантино от худшего к лучшему

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Тарантино, Коппола, Скотт: названы худшие фильмы лучших режиссеров-4

Фото: imdb.com

Последнее место в этом рейтинге занял фильм Алехандро Гонсалеса Иньярриту «Бьютифул», который стал лучшим среди худших. Его рейтинг составляет 65%.

В топе также представлены работы Стивена Спилберга – «Капитан Крюк», Дэнни Бойла – «Пляж», Дэвида Линча – «Дюна», Ридли Скотта – «Хороший год». 

Тарантино, Коппола, Скотт: названы худшие фильмы лучших режиссеров-7

Фото: imdb.com

В конце минувшего года критики подвели киноитоги и назвали худшие фильмы, вышедшие на экраны в 2017. 

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# Фотофакт # Кино # Квентин Тарантино # Кино # Ридли Скотт

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