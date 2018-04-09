Тарантино, Коппола, Скотт: названы худшие фильмы лучших режиссеров

Составлен список худших фильмов лучших режиссеров. Рейтинг был опубликован порталом Business Insider. В подборке собраны неудачные картины успешных режиссеров. Топ из 44 позиций был составлен на основе оценок агрегатора рецензий Rotten Tomatoes. Первую строчку рейтинга занял фильм Джона Синглтона «Погоня». Его рейтинг составил 4 процента.

Фото: Bruce Talamon

На второй позиции режиссер Френсис Форд Коппола и его фильм «Сверхновая». Топ-5 закрывает картина Квентина Тарантино «Четыре комнаты». Все фильмы Квентина Тарантино от худшего к лучшему 10 величайших творческих семей в истории Голливуда

Фото: imdb.com

Последнее место в этом рейтинге занял фильм Алехандро Гонсалеса Иньярриту «Бьютифул», который стал лучшим среди худших. Его рейтинг составляет 65%. В топе также представлены работы Стивена Спилберга – «Капитан Крюк», Дэнни Бойла – «Пляж», Дэвида Линча – «Дюна», Ридли Скотта – «Хороший год».

Фото: imdb.com