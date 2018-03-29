Невероятный Спилберг: самые нетипичные фильмы знаменитого режиссера

29 марта на экраны выходит картина «Первому игроку приготовиться». Этот фильм может стать самым громким и размашистым проектом для гиков всех мастей. Каждый кадр пропитан ностальгией и отдает дань уважения любимым фильмам из 80-ых и 90-ых, видеоиграм и индустрии развлечений в целом. Это настоящее признание в любви, которое вполне мог бы снять молодой талантливый режиссер, выросший на картинах Земекиса, Кубрика и Лукаса. Но вот только сделал «Первому игроку приготовиться» не начинающий постановщик, а сам Стивен Спилберг…

«Первому игроку приготовится». Фото: imdb.com

Большинство зрителей привыкло к Спилбергу, снимающему добрые семейные фильмы («Инопланетянин», «Индиана Джонс») или душераздирающие исторические драмы («Список Шиндлера», «Спасти рядового Райана», «Боевой конь»), но с этим великим режиссером все не так просто. За свою долгую карьеру он снял около сорока картин, так что нечего удивляться, что среди них встречаются весьма неожиданные ленты. Мы вспомнили несколько снятых Спилбергом фильмов, в которых очень сложно угадать привычный почерк режиссера. «1941» (1979)

Фото: imdb.com

Фото: imdb.com

Спилберг непревзойденный мастер военного кино, способный до боли правдоподобно показывать в своих работах все ужасы войны. Но он же, в своей первой работе на эту тему, умудрился наснимать такого, что «1941» прочно обосновался во всех списках худших военных фильмов в истории. Сейчас, по прошествии сорока лет, картина смотрится вполне мило и невинно, но нет ничего удивительного в том, что в конце 70-ых, актеры, которых режиссер зазывал на роли в фильме, шарахались от него. Стивен Спилберг вместе с авторами сценария Робертом Земекисом и Бобом Гейлом пофантазировали и написали альтернативную историю о высадке японских войск на берега Калифорнии, причем сделали из этого сюжета бурлескную комедию! Критики возненавидели фильм, на IMDB у него низшая оценка из всех фильмов Спилберга, а сам режиссер больше никогда не снимал комедий. «Цветы лиловых полей» (1985)

Фото: imdb.com

Фото: imdb.com

В Америке расовый вопрос все еще актуален, а «чернушные» фильмы об угнетенном чернокожем населении, снятые независимыми афроамериканскими режиссерами, выходят довольно часто. Но вот от Спилберга картину на эту тему никто не ожидал, и даже сейчас она сильно выделяется на фоне подобных фильмов. «Цветы лиловых полей» поставлены по роману-бестселлеру, главную роль в ленте сыграла Вупи Голдберг (это едва ли не единственный некомедийный образ актрисы), а насилия и жестокости в фильме настолько много, что невозможно поверить, что параллельно с этой картиной Спилберг снимал «Индиану Джонса». В историю фильм вошел как один из главных оскоровских неудачников всех времен: «Цветы лиловых полей» претендовали на одиннадцать статуэток, но не выиграли ни одной. «Всегда» (1989)

Фото: imdb.com

Фото: imdb.com

После комедии о войне и «чернушной» драмы уже даже как-то и не удивляет, что в фильмографии Спилберга нашлось место и романтической мелодраме. Описание фильма выглядит как сюжет дамского романа популярной в 80-ые серии «Кармен»: это романтическая история о любовном треугольнике, одним из углов которого становится призрак погибшего летчика. Выглядит фильм приблизительно так же – словно его снимали сразу для телевидения. Картина могла бы кануть в Лету сразу же в год выхода, но от забвения ее спасли занятые актеры, все же Холли Хантер, Джон Гудман и Ричард Дрейфусс не проходные артисты. А то, что во «Всегда» свою последнюю роль сыграла Одри Хепберн, и вовсе обеспечило этому непритязательному фильму место в истории. «Поймай меня, если сможешь» (2002)

Фото: imdb.com

Фото: imdb.com

«Поймай меня, если сможешь» – фильм еще довольно свежий. И у всех на слуху, что поставил его именно Спилберг, но если бы вы не знали имени режиссера, то сразу бы догадались, кто его снял? Эта картина блестящая полукомедийная биография о виртуозе обмана и жульничества, но каждый ее кадр, каждый диалог совершенно не вяжется с привычным стилем Спилберга. Братья Коэны, Стивен Содерберг, Пол Томас Андерсон и даже Мартин Скорсезе – складывается чувство, что в этом фильме Стивен Спилберг совместил лучшее от всех ведущих режиссеров современности, оставив при этом свою личность далеко на втором плане. Даже если это предположение и верное, то получилось у него это просто великолепно. «Приключения Тинтина: Тайна Единорога» (2011)

Фото: imdb.com

Фото: imdb.com