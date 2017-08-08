Хакеры снова выложили в сеть сценарий новой серии «Игры престолов»

Седьмой сезон самого популярного сериала в мире не прекращают преследовать неудачи. На прошлой неделе хакеры «слили» в интернет четвертый эпизод сезона , а сейчас туда же попал сценарий пятого.

Напомним, что на прошлой неделе компания НВО подверглась взлому хакеров. Злоумышленники получили доступ ко внутренним документам и выложили в сеть несколько новых эпизодов популярных сериалов. Теперь хакеры требуют у компании выкуп в размере своей «зарплаты» за полгода (именно столько времени понадобилось для взлома).

Видео с требованиями хакеры адресовали главе НВО Ричарду Плепперу. Среди выкраденных ими данных около 38 тысяч писем его личной переписки и более 50 внутренних документов с пометкой «конфиденциально».