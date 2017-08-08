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Хакеры снова выложили в сеть сценарий новой серии «Игры престолов»

08 августа 2017 09:22
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Седьмой сезон самого популярного сериала в мире не прекращают преследовать неудачи. На прошлой неделе хакеры «слили» в интернет четвертый эпизод сезона, а сейчас туда же попал сценарий пятого.

Хакеры снова выложили в сеть сценарий новой серии «Игры престолов»-1

Фото: got-world

Напомним, что на прошлой неделе компания НВО подверглась взлому хакеров. Злоумышленники получили доступ ко внутренним документам и выложили в сеть несколько новых эпизодов популярных сериалов. Теперь хакеры требуют у компании выкуп в размере своей «зарплаты» за полгода (именно столько времени понадобилось для взлома).  

Видео с требованиями хакеры адресовали главе НВО Ричарду Плепперу. Среди выкраденных ими данных около 38 тысяч писем его личной переписки и более 50 внутренних документов с пометкой «конфиденциально».

Хакеры снова выложили в сеть сценарий новой серии «Игры престолов»-4

Фото: got-world

Злоумышленники заявляют, что их жертвами стали 17 крупных компаний и только три из них не пошли на сделку. Также хакеры уверили, что на шантаже они зарабатывают примерно $12-15 миллионов в год.

Все смерти «Игры Престолов» объединили в одном ролике (смотреть)

# Звезды # Фотофакт # калейдоскоп # Кино

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