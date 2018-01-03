Вышел первый трейлер режиссерского дебюта Данилы Козловского «Тренер»

В сети появился трейлер первой режиссерской работы известного актера Данилы Козловского о неудачливом футболисте.
В сети появился трейлер первой режиссерской работы известного актера Данилы Козловского о неудачливом футболисте.
Фото: Hello!
Фильм расскажет об игроке национальной футбольной сборной, который в самый ответственный момент не забивает пенальти. Ошибка приводит к завершению его карьеры, а в дальнейшем судьба вынуждает героя стать тренером провинциальной команды.
Данила Козловский сыграет в иностранном сериале. В каком именно - читайте здесь.
Фото: kinopoisk.ru
Данила Козловский не только снял «Тренера», но и сыграл в нем главную роль. Помимо самого актера в картине приняли участие Ольга Зуева, Ирина Горбачева, Виктор Вержбицкий, Андрей Смоляков, Владимир Ильин и другие популярные артисты.
В прокат «Тренер» выйдет 19 апреля 2018 года.