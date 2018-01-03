Вышел первый трейлер режиссерского дебюта Данилы Козловского «Тренер»

В сети появился трейлер первой режиссерской работы известного актера Данилы Козловского о неудачливом футболисте.

Фильм расскажет об игроке национальной футбольной сборной, который в самый ответственный момент не забивает пенальти. Ошибка приводит к завершению его карьеры, а в дальнейшем судьба вынуждает героя стать тренером провинциальной команды.