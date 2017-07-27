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За сколько дней можно пересмотреть все серии «Игры престолов» и «Друзей»

27 июля 2017 10:24
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Седьмой сезон «Игры престолов» набирает обороты и забирает в ряды своих поклонников все больше и больше людей. В интернете сейчас набирает популярность binge-watching – марафон, в течение которого весь сериал смотрится без перерыва. Аналитики вычислили, что вышедшие на сегодняшний день эпизоды «Игры престолов» можно пересмотреть «всего» за 2,3 дня.

Но это цифра далеко не предельная – на процедурал «C.S.I.: Место преступления» зрителям придется потратить целых 11 дней, а на бессмертного кормильца канала CW «Сверхъестественное» только немногим меньше – 8,4 дня.

За сколько дней можно пересмотреть все серии «Игры престолов» и «Друзей»-1

Фото: Getty

Самым времязатратным комедийным сериалом оказались «Друзья» − на их просмотр уйдет 3,6 дня. Пересмотреть «Клинику» можно всего за 3 дня, а «Как я встретил вашу маму» за 3,5. Десять сезонов «Теории большого взрыва» укладываются в 2,9 дня, а восемь лет «Американской семейки» − в 2,7.

На просмотр культовых сериалов «Доктор Хаус», «Остаться в живых» и «Во все тяжкие» уйдет 6,1, 3,7 и 2,1 дня соответственно.

За сколько дней можно пересмотреть все серии «Игры престолов» и «Друзей»-4

Фото: cuponation.ru

Ученый вычислил, кто из персонажей «Игры престолов» проживет дольше всех (читайте здесь).

# Звезды # Фотофакт # калейдоскоп # Кино

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