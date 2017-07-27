За сколько дней можно пересмотреть все серии «Игры престолов» и «Друзей»

Седьмой сезон «Игры престолов» набирает обороты и забирает в ряды своих поклонников все больше и больше людей. В интернете сейчас набирает популярность binge-watching – марафон, в течение которого весь сериал смотрится без перерыва. Аналитики вычислили, что вышедшие на сегодняшний день эпизоды «Игры престолов» можно пересмотреть «всего» за 2,3 дня.

Но это цифра далеко не предельная – на процедурал «C.S.I.: Место преступления» зрителям придется потратить целых 11 дней, а на бессмертного кормильца канала CW «Сверхъестественное» только немногим меньше – 8,4 дня.