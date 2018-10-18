Семейные ссоры, легендарный ужастик и актер-аниматор. Что смотреть в кино с 18 октября: советует критик
На календаре четверг – время кинопремьер в кинотеатрах. На этой неделе зрителей ждет продолжение серии легендарного хоррора – как раз не за горами Хэллоуин, история о подростке, наблюдающем за конфликтами родителей, а также российская комедия об актере-аниматоре.
Поможет с выбором кинообозреватель Антон Коляго.
Дикая жизнь
1960 год. Подросток Джо в очередной раз переезжает в другой город вместе с родителями. Его мать – домохозяйка, а отец не может найти работу и поэтому становится пожарным-добровольцем. Правда женщина не готова принять новую работу супруга и заводит роман со вдовцом. В семье назревает конфликт, а родители становятся все более далеки друг от друга. За всем этим вынужден наблюдать юный Джо.
Антон Коляго:
«Дикая жизнь» продолжает череду фильмов о 1960-х (на прошлой неделе вышло сразу две ленты с сюжетом из этой эпохи) и режиссерских дебютов молодых актеров. Это умная, глубоко вдумчивая работа 34-летнего Пола Дано, которого все помнят, как паренька-священника из «Нефти», в общем-то, о том, что возраст вообще ничего не значит. Голливудская «Нелюбовь», где мальчик никуда не убегает, с Джейком Джилленхолом и Кэри Маллиган – одной из самых недооцененных актрис своего поколения.
Хэллоуин
Фото: Ryan Green. Universal Pictures
Серийный убийца Майкл Майерс находится в психиатрической лечебнице уже несколько десятилетий. Главная жертва преступника – Лори Строд – всегда готова к его приходу. Из-за страха перед маньяком она даже поссорилась со своей семьей. Женщина соорудила из своего дома настоящую крепость, ведь она получила информацию, что Майерса будут перевозить в новую больницу, а он может сбежать и снова стать ночным кошмаром Строд.
Антон Коляго:
Одиннадцатый фильм легендарной хоррор-франшизы, созданной в 80-е, вроде бы, должен был ее как-то перепридумать, а на деле просто вобрал в себя все ее штампы, надоевшие еще лет 15 назад: безликий псих в маске, саспенс из ниоткуда, жертвы, которые идут проверять каждый шорох, и так далее. Как проходной ужастик на один раз – неплохо, но для именитой серии с огромным числом фанатов – как-то несолидно.
Закат
Канун Первой мировой войны, Будапешт. Сирота Ириш Лейтер хочет устроиться на работу в шляпный магазин, который когда-то принадлежал ее родителям. Однако владелец магазина выгоняет Ириш – девушка стала жертвой интриг, а еще она узнает о том, что у нее есть старший брат. Наследница решает раскрыть все тайны и понять, кто она на самом деле.
Антон Коляго:
Новая работа венгра Ласло Немеша, поразившего всех своим дебютом «Сын Саула» (фильм в 2015 году получил гран-при Канн и «Оскар»), – история заката Старой Европы, показанная глазами молодой девушки. Любимый прием режиссера – съемка «с плеча» главного героя – остался, но не стоит ждать от «Заката» пронизительной камерности «Саула». Это размешистый фильм-лабиринт, фильм-сон, фильм-головоломка, и процесс его разгадывания интереснее ответов, которых, кажется, нет даже у самого Немеша.
Вечная жизнь Александра Христофорова
Фото: instagram.com/guskov_aleksei
Некогда известный актер Александр Христофоров вынужден работать в парке аттракционов курортного городка и играть роль римского легионера. Сам актер – весьма сложный человек – может устроить драку на работе, с ним не общается сын и бывшая жена. Но однажды Христофоров влюбляется, решает измениться и начать жить в гармонии.
Антон Коляго:
Теглайн фильма заявляет, что он «продлевает лето», и с этим почти невозможно не согласиться. «Вечная жизнь» – солнечная, яркая, ироничная история о любви и человеческих отношениях, с налетом приятной старомодности. Снял картину Евгений Шелякин, автор одной из лучших российских комедий последних лет – «Пятницы» с Данилой Козловским.