Семейные ссоры, легендарный ужастик и актер-аниматор. Что смотреть в кино с 18 октября: советует критик

На календаре четверг – время кинопремьер в кинотеатрах. На этой неделе зрителей ждет продолжение серии легендарного хоррора – как раз не за горами Хэллоуин, история о подростке, наблюдающем за конфликтами родителей, а также российская комедия об актере-аниматоре. Поможет с выбором кинообозреватель Антон Коляго. Дикая жизнь

Фото: imdb.com

1960 год. Подросток Джо в очередной раз переезжает в другой город вместе с родителями. Его мать – домохозяйка, а отец не может найти работу и поэтому становится пожарным-добровольцем. Правда женщина не готова принять новую работу супруга и заводит роман со вдовцом. В семье назревает конфликт, а родители становятся все более далеки друг от друга. За всем этим вынужден наблюдать юный Джо. Антон Коляго:

«Дикая жизнь» продолжает череду фильмов о 1960-х (на прошлой неделе вышло сразу две ленты с сюжетом из этой эпохи) и режиссерских дебютов молодых актеров. Это умная, глубоко вдумчивая работа 34-летнего Пола Дано, которого все помнят, как паренька-священника из «Нефти», в общем-то, о том, что возраст вообще ничего не значит. Голливудская «Нелюбовь», где мальчик никуда не убегает, с Джейком Джилленхолом и Кэри Маллиган – одной из самых недооцененных актрис своего поколения. Хэллоуин

Фото: Ryan Green. Universal Pictures

Серийный убийца Майкл Майерс находится в психиатрической лечебнице уже несколько десятилетий. Главная жертва преступника – Лори Строд – всегда готова к его приходу. Из-за страха перед маньяком она даже поссорилась со своей семьей. Женщина соорудила из своего дома настоящую крепость, ведь она получила информацию, что Майерса будут перевозить в новую больницу, а он может сбежать и снова стать ночным кошмаром Строд. Антон Коляго:

Одиннадцатый фильм легендарной хоррор-франшизы, созданной в 80-е, вроде бы, должен был ее как-то перепридумать, а на деле просто вобрал в себя все ее штампы, надоевшие еще лет 15 назад: безликий псих в маске, саспенс из ниоткуда, жертвы, которые идут проверять каждый шорох, и так далее. Как проходной ужастик на один раз – неплохо, но для именитой серии с огромным числом фанатов – как-то несолидно. Закат

Фото: Laookon Filmgroup

Канун Первой мировой войны, Будапешт. Сирота Ириш Лейтер хочет устроиться на работу в шляпный магазин, который когда-то принадлежал ее родителям. Однако владелец магазина выгоняет Ириш – девушка стала жертвой интриг, а еще она узнает о том, что у нее есть старший брат. Наследница решает раскрыть все тайны и понять, кто она на самом деле. Антон Коляго:

Новая работа венгра Ласло Немеша, поразившего всех своим дебютом «Сын Саула» (фильм в 2015 году получил гран-при Канн и «Оскар»), – история заката Старой Европы, показанная глазами молодой девушки. Любимый прием режиссера – съемка «с плеча» главного героя – остался, но не стоит ждать от «Заката» пронизительной камерности «Саула». Это размешистый фильм-лабиринт, фильм-сон, фильм-головоломка, и процесс его разгадывания интереснее ответов, которых, кажется, нет даже у самого Немеша. Вечная жизнь Александра Христофорова

Фото: instagram.com/guskov_aleksei