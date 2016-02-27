Американская киноакадемия объявила список претендентов на премию «Оскар 2016»

Обе картины борются за звание «Лучший фильм». И еще 6 вместе с ними.

Новости США. Лидерами по количеству номинаций стали фильмы «Выживший» , заявленный в 12 категориях, и «Безумный Макс 4: Дорога ярости» , который выдвинули 10 раз.

Также в нескольких категориях отмечен «Марсианин», у которого 7 возможных статуэток.

По 6 номинаций у киноленты о журналистском расследовании «В центре внимания», у фильма Стивена Спилберга «Шпионский мост» и у мелодрамы «Кэрол» с Кейт Бланшетт.

«Игра на понижение» о финансовом кризисе 2008 года и «Звездные войны: Пробуждение силы» могут получить по 5 премий.

Созданный по мотивам романа ирландской писательницы Эммы Донохью фильм «Комната» о матери и сыне, которые жили в заточении, номинирован 4 раза. Одна категории - «Лучший адаптированный сценарий». Также ирландский режиссер «Комнаты» Ленни Абрахамсон значится в списке претендентов на «Оскар».