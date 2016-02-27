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Американская киноакадемия объявила список претендентов на премию «Оскар 2016»

27 февраля 2016 11:57
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Новости США. Лидерами по количеству номинаций стали фильмы «Выживший», заявленный в 12 категориях, и «Безумный Макс 4: Дорога ярости», который выдвинули 10 раз.

Обе картины борются за звание «Лучший фильм». И еще 6 вместе с ними.

Американская киноакадемия объявила список претендентов на премию «Оскар 2016»-1


Фото. «Безумный Макс 4: Дорога ярости»

Также в нескольких категориях отмечен «Марсианин», у которого 7 возможных статуэток.

По 6 номинаций у киноленты о журналистском расследовании «В центре внимания», у фильма Стивена Спилберга «Шпионский мост» и у мелодрамы «Кэрол» с Кейт Бланшетт.

«Игра на понижение» о финансовом кризисе 2008 года и «Звездные войны: Пробуждение силы» могут получить по 5 премий.

Созданный по мотивам романа ирландской писательницы Эммы Донохью фильм «Комната» о матери и сыне, которые жили в заточении, номинирован 4 раза. Одна категории - «Лучший адаптированный сценарий». Также ирландский режиссер «Комнаты» Ленни Абрахамсон значится в списке претендентов на «Оскар».

Американская киноакадемия объявила список претендентов на премию «Оскар 2016»-4


Фото. «Марсианин»

Эдди Редмэйн в надежде повторить свой прошлогодний успех вступил в схватку с Леонардо Ди Каприо за звание «Лучшего актера». Редмэйн, номинированный в этом году за роль первой трансгендерной женщины Лили Эльбе в «Девушке из Дании», в 2015 стал лауреатом «Оскара» за исполнение роли Стивена Хокинга в «Теории всего» («Вселенная Стивена Хокинга»).

У Ди Каприо 4 раза появлялся шанс получить заветную статуэтку, и в этом году он поборется за нее в 5-й раз.

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У Шарлотты Рэмплинг в этом году есть возможность стать лучшей актрисой, а у Кейт Уинслет - лучшей актрисой второго плана.

Американская киноакадемия объявила список претендентов на премию «Оскар 2016»-7

Полный список номинантов на «Оскар 2016»

Лучший фильм:

«Игра на понижение»
«Шпионский мост»
«Бруклин»
«Безумный Макс 4: Дорога ярости»
«Марсианин»
«Выживший»
«Комната»
«В центре внимания»

Американская киноакадемия объявила список претендентов на премию «Оскар 2016»-10

Лучшая мужская роль:

Брайан Крэнстон («Трамбо»)
Мэтт Дэймон («Марсианин»)
Леонардо Ди Каприо («Выживший»)
Майкл Фассбендер («Стив Джобс»)
Эдди Редмэйн («Девушка из Дании»)

Американская киноакадемия объявила список претендентов на премию «Оскар 2016»-13


Фото. Майкл Фассбендер, «Стив Джобс»

Лучшая женская роль:

Кейт Бланшетт («Кэрол»)
Бри Ларсон («Комната»)
Дженнифер Лоуренс («Джой»)
Шарлотта Рэмплинг («45 лет»)
Сирша Ронан («Бруклин»)

Американская киноакадемия объявила список претендентов на премию «Оскар 2016»-16


Фото. Кейт Бланшетт (справа), «Кэрол»

Лучшая мужская роль второго плана:

Кристиан Бэйл («Игра на понижение»)
Том Харди («Выживший»)
Марк Руффало («В центре внимания»)
Марк Райлэнс («Шпионский мост»)
Сильвестр Сталлоне («Крид: Наследие Рокки»)

Американская киноакадемия объявила список претендентов на премию «Оскар 2016»-19


Фото. Марк Руффало (третий слева направо) «В центре внимания»

Лучшая женская роль второго плана:

Дженнифер Джейсон Ли («Омерзительная восьмерка»)
Руни Мара («Кэрол»)
Рэйчел МакАдамс («В центре внимания»)
Алисия Викандер («Из машины»)
Кейт Уинслет («Стив Джобс»)

Американская киноакадемия объявила список претендентов на премию «Оскар 2016»-22


Фото. Дженнифер Джейсон Ли, «Омерзительная восьмерка»

Лучший режиссер:

Ленни Абрахамсон («Комната»)
Алехандро Гонсалес Иньярриту («Выживший»)
Том Маккарти («В центре внимания»)
Адам Маккей («Игра на понижение»)
Джордж Миллер («Безумный Макс 4: Дорога ярости»)

Американская киноакадемия объявила список претендентов на премию «Оскар 2016»-25


Фото. «Комната»

Лучший оригинальный сценарий:

«Шпионский мост»
«Из машины»
«Головоломка»
«В центре внимания»
«Голос улиц»

Американская киноакадемия объявила список претендентов на премию «Оскар 2016»-28


Фото. «Шпионский мост»

Лучший адаптированный сценарий:

«Игра на понижение»
«Бруклин»
«Кэрол»
«Марсианин»
«Комната»

Американская киноакадемия объявила список претендентов на премию «Оскар 2016»-31


Фото. «Бруклин»

Лучший анимационный фильм:

«Аномализа»
«Мальчик и мир»
«Головоломка»
«Барашек Шон»
«Воспоминания о Марни»

Американская киноакадемия объявила список претендентов на премию «Оскар 2016»-34


Фото. «Аномализа»

Лучший короткометражный анимационный фильм:

«Медвежья история»
«Пролог»
«Санджай и его команда»
«Мы не можем жить без космоса»
«Мир будущего»

Американская киноакадемия объявила список претендентов на премию «Оскар 2016»-37


Фото. «Медвежья история»

Лучший фильм на иностранном языке:

«Объятия змея» - Колумбия
«Мустанг» - Франция
«Сын Саула» - Венгрия
«Гордость» - Иордания
«Война» - Дания

Американская киноакадемия объявила список претендентов на премию «Оскар 2016»-40


Фото. «Гордость», Иордания

Лучший документальный фильм:

«Эми»
«Земля картелей»
«Взгляд тишины»
«Что случилось, мисс Симон?»
«Зима в огне: Борьба Украины за свободу»

Американская киноакадемия объявила список претендентов на премию «Оскар 2016»-43


Фото. «Зима в огне: Борьба Украины за свободу»

Лучший короткометражный документальный фильм:

«Похоронная команда 12» (“Body Team 12”)
«Чау, за пределами» (“Chau, Beyond the Lines”)
«Клод Ланцман: Призраки Шоа» (“Claude Lanzmann: Spectres of the Shoah”)
«Девушка в реке: Сила прощения» (“A Girl in the River: The Price of Forgiveness”)
«Последний день свободы» (“Last Day of Freedom”)

Американская киноакадемия объявила список претендентов на премию «Оскар 2016»-46


Фото. «Девушка в реке: Сила прощения»

Лучший короткометражный игровой фильм:

«Аве Мария» (“Ave Maria”)
«День первый» (“Day One”)
«Всё будет хорошо» (“Everything Will Be Okay (Alles Wird Gut)”)
«Шок» (“Shok”)
«Заика» (“Stutterer”)

Американская киноакадемия объявила список претендентов на премию «Оскар 2016»-49

Лучшая работа оператора:

«Кэрол» (Эдвард Лэкмен)
«Омерзительная Восьмерка» (Роберт Ричардсон)
«Безумный Макс 4: Дорога ярости» (Джон Сил)
«Выживший» (Эммануэль Любецки)
«Убийца» (Роджер Дикинс)

Американская киноакадемия объявила список претендентов на премию «Оскар 2016»-52


Фото. «Омерзительная Восьмерка»

Лучший монтаж:

«Игра на понижение»
«Безумный Макс 4: Дорога ярости»
«Выживший»
«В центре внимания»
«Звездные войны: Пробуждение силы»

Американская киноакадемия объявила список претендентов на премию «Оскар 2016»-55


Фото. «Звездные войны: Пробуждение силы»

Лучший саундтрек:

«Шпионский мост»
«Кэрол»
«Омерзительная Восьмерка»
«Убийца»
«Звездные войны: Пробуждение силы»

Американская киноакадемия объявила список претендентов на премию «Оскар 2016»-58


Фото. «Убийца»

Лучшая песня:

“Earned It” - The Weeknd («50 оттенков серого»)
“Manta Ray” - J Ralph & Antony («Гонка на вымирание»)
“Simple Song #3” - Sumi Jo («Молодость»)
“Til It Happens To You” - Lady Gaga (“The Hunting Ground”)
“Writing’s On The Wall” - Sam Smith («007: Спектр»)

Американская киноакадемия объявила список претендентов на премию «Оскар 2016»-61


Фото. Lady Gaga (“The Hunting Ground”)

Лучший монтаж звука:

«Безумный Макс 4: Дорога ярости»
«Марсианин»
«Выживший»
«Убийца»
«Звездные войны: Пробуждение силы»

Лучший звук:

«Шпионский мост»
«Безумный Макс 4: Дорога ярости»
«Марсианин»
«Выживший»
«Звездные войны: Пробуждение силы»

Лучший грим и прически:

«Безумный Макс 4: Дорога ярости»
«Столетний старик, который вылез в окно и исчез»
«Выживший»

Лучшие костюмы:

«Кэрол»
«Золушка»
«Девушка из Дании»
«Безумный Макс 4: Дорога ярости»
«Выживший»

Лучшая работа художника-постановщика:

«Шпионский мост»
«Девушка из Дании»
«Безумный Макс 4: Дорога ярости»
«Марсианин»
«Выживший»

Лучшие визуальные эффекты:

«Из машины»
«Безумный Макс 4: Дорога ярости»
«Марсианин»
«Выживший»
«Звездные войны: Пробуждение силы»

Американская киноакадемия объявила список претендентов на премию «Оскар 2016»-64

88-я церемония премии «Оскар-2016» состоится с воскресения на понедельник, 28 февраля

в кинотеатре Dolby Theatre в Hollywood & Highland Center (Лос-Анджелес, США).

Ведущим объявлен актер и комик Крис Рок. 

Американская киноакадемия объявила список претендентов на премию «Оскар 2016»-67

Источник: BBC.

# Оскар # Кино

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