Американская киноакадемия объявила список претендентов на премию «Оскар 2016»

Новости США. Лидерами по количеству номинаций стали фильмы «Выживший», заявленный в 12 категориях, и «Безумный Макс 4: Дорога ярости», который выдвинули 10 раз.
Обе картины борются за звание «Лучший фильм». И еще 6 вместе с ними.
Новости США. Лидерами по количеству номинаций стали фильмы «Выживший», заявленный в 12 категориях, и «Безумный Макс 4: Дорога ярости», который выдвинули 10 раз.
Обе картины борются за звание «Лучший фильм». И еще 6 вместе с ними.
Фото. «Безумный Макс 4: Дорога ярости»
Также в нескольких категориях отмечен «Марсианин», у которого 7 возможных статуэток.
По 6 номинаций у киноленты о журналистском расследовании «В центре внимания», у фильма Стивена Спилберга «Шпионский мост» и у мелодрамы «Кэрол» с Кейт Бланшетт.
«Игра на понижение» о финансовом кризисе 2008 года и «Звездные войны: Пробуждение силы» могут получить по 5 премий.
Созданный по мотивам романа ирландской писательницы Эммы Донохью фильм «Комната» о матери и сыне, которые жили в заточении, номинирован 4 раза. Одна категории - «Лучший адаптированный сценарий». Также ирландский режиссер «Комнаты» Ленни Абрахамсон значится в списке претендентов на «Оскар».
Фото. «Марсианин»
Эдди Редмэйн в надежде повторить свой прошлогодний успех вступил в схватку с Леонардо Ди Каприо за звание «Лучшего актера». Редмэйн, номинированный в этом году за роль первой трансгендерной женщины Лили Эльбе в «Девушке из Дании», в 2015 стал лауреатом «Оскара» за исполнение роли Стивена Хокинга в «Теории всего» («Вселенная Стивена Хокинга»).
У Ди Каприо 4 раза появлялся шанс получить заветную статуэтку, и в этом году он поборется за нее в 5-й раз.
Ди Каприо не одинок: 11 звезд, которые не получили ни одного «Оскара» - пока?
У Шарлотты Рэмплинг в этом году есть возможность стать лучшей актрисой, а у Кейт Уинслет - лучшей актрисой второго плана.
Лучший фильм:
«Игра на понижение»
«Шпионский мост»
«Бруклин»
«Безумный Макс 4: Дорога ярости»
«Марсианин»
«Выживший»
«Комната»
«В центре внимания»
Лучшая мужская роль:
Брайан Крэнстон («Трамбо»)
Мэтт Дэймон («Марсианин»)
Леонардо Ди Каприо («Выживший»)
Майкл Фассбендер («Стив Джобс»)
Эдди Редмэйн («Девушка из Дании»)
Фото. Майкл Фассбендер, «Стив Джобс»
Лучшая женская роль:
Кейт Бланшетт («Кэрол»)
Бри Ларсон («Комната»)
Дженнифер Лоуренс («Джой»)
Шарлотта Рэмплинг («45 лет»)
Сирша Ронан («Бруклин»)
Фото. Кейт Бланшетт (справа), «Кэрол»
Лучшая мужская роль второго плана:
Кристиан Бэйл («Игра на понижение»)
Том Харди («Выживший»)
Марк Руффало («В центре внимания»)
Марк Райлэнс («Шпионский мост»)
Сильвестр Сталлоне («Крид: Наследие Рокки»)
Фото. Марк Руффало (третий слева направо) «В центре внимания»
Лучшая женская роль второго плана:
Дженнифер Джейсон Ли («Омерзительная восьмерка»)
Руни Мара («Кэрол»)
Рэйчел МакАдамс («В центре внимания»)
Алисия Викандер («Из машины»)
Кейт Уинслет («Стив Джобс»)
Фото. Дженнифер Джейсон Ли, «Омерзительная восьмерка»
Лучший режиссер:
Ленни Абрахамсон («Комната»)
Алехандро Гонсалес Иньярриту («Выживший»)
Том Маккарти («В центре внимания»)
Адам Маккей («Игра на понижение»)
Джордж Миллер («Безумный Макс 4: Дорога ярости»)
Фото. «Комната»
Лучший оригинальный сценарий:
«Шпионский мост»
«Из машины»
«Головоломка»
«В центре внимания»
«Голос улиц»
Фото. «Шпионский мост»
Лучший адаптированный сценарий:
«Игра на понижение»
«Бруклин»
«Кэрол»
«Марсианин»
«Комната»
Фото. «Бруклин»
Лучший анимационный фильм:
«Аномализа»
«Мальчик и мир»
«Головоломка»
«Барашек Шон»
«Воспоминания о Марни»
Фото. «Аномализа»
Лучший короткометражный анимационный фильм:
«Медвежья история»
«Пролог»
«Санджай и его команда»
«Мы не можем жить без космоса»
«Мир будущего»
Фото. «Медвежья история»
Лучший фильм на иностранном языке:
«Объятия змея» - Колумбия
«Мустанг» - Франция
«Сын Саула» - Венгрия
«Гордость» - Иордания
«Война» - Дания
Фото. «Гордость», Иордания
Лучший документальный фильм:
«Эми»
«Земля картелей»
«Взгляд тишины»
«Что случилось, мисс Симон?»
«Зима в огне: Борьба Украины за свободу»
Фото. «Зима в огне: Борьба Украины за свободу»
Лучший короткометражный документальный фильм:
«Похоронная команда 12» (“Body Team 12”)
«Чау, за пределами» (“Chau, Beyond the Lines”)
«Клод Ланцман: Призраки Шоа» (“Claude Lanzmann: Spectres of the Shoah”)
«Девушка в реке: Сила прощения» (“A Girl in the River: The Price of Forgiveness”)
«Последний день свободы» (“Last Day of Freedom”)
Фото. «Девушка в реке: Сила прощения»
Лучший короткометражный игровой фильм:
«Аве Мария» (“Ave Maria”)
«День первый» (“Day One”)
«Всё будет хорошо» (“Everything Will Be Okay (Alles Wird Gut)”)
«Шок» (“Shok”)
«Заика» (“Stutterer”)
Лучшая работа оператора:
«Кэрол» (Эдвард Лэкмен)
«Омерзительная Восьмерка» (Роберт Ричардсон)
«Безумный Макс 4: Дорога ярости» (Джон Сил)
«Выживший» (Эммануэль Любецки)
«Убийца» (Роджер Дикинс)
Фото. «Омерзительная Восьмерка»
Лучший монтаж:
«Игра на понижение»
«Безумный Макс 4: Дорога ярости»
«Выживший»
«В центре внимания»
«Звездные войны: Пробуждение силы»
Фото. «Звездные войны: Пробуждение силы»
Лучший саундтрек:
«Шпионский мост»
«Кэрол»
«Омерзительная Восьмерка»
«Убийца»
«Звездные войны: Пробуждение силы»
Фото. «Убийца»
Лучшая песня:
“Earned It” - The Weeknd («50 оттенков серого»)
“Manta Ray” - J Ralph & Antony («Гонка на вымирание»)
“Simple Song #3” - Sumi Jo («Молодость»)
“Til It Happens To You” - Lady Gaga (“The Hunting Ground”)
“Writing’s On The Wall” - Sam Smith («007: Спектр»)
Фото. Lady Gaga (“The Hunting Ground”)
Лучший монтаж звука:
«Безумный Макс 4: Дорога ярости»
«Марсианин»
«Выживший»
«Убийца»
«Звездные войны: Пробуждение силы»
Лучший звук:
«Шпионский мост»
«Безумный Макс 4: Дорога ярости»
«Марсианин»
«Выживший»
«Звездные войны: Пробуждение силы»
Лучший грим и прически:
«Безумный Макс 4: Дорога ярости»
«Столетний старик, который вылез в окно и исчез»
«Выживший»
Лучшие костюмы:
«Кэрол»
«Золушка»
«Девушка из Дании»
«Безумный Макс 4: Дорога ярости»
«Выживший»
Лучшая работа художника-постановщика:
«Шпионский мост»
«Девушка из Дании»
«Безумный Макс 4: Дорога ярости»
«Марсианин»
«Выживший»
Лучшие визуальные эффекты:
«Из машины»
«Безумный Макс 4: Дорога ярости»
«Марсианин»
«Выживший»
«Звездные войны: Пробуждение силы»
88-я церемония премии «Оскар-2016» состоится с воскресения на понедельник, 28 февраля
в кинотеатре Dolby Theatre в Hollywood & Highland Center (Лос-Анджелес, США).
Ведущим объявлен актер и комик Крис Рок.