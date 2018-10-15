Известен фильм открытия кинофестиваля «Лістапад-2018»

Новости Беларуси. Необычный формат и магия черно-белого изображения. Художественный фильм «Холодная война» откроет 25-й Минский международный кинофестиваль «Лістапад», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Необычный формат и магия черно-белого изображения. Художественный фильм «Холодная война» откроет 25-й Минский международный кинофестиваль «Лістапад», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Лента польского режиссёра Павла Павликовски рассказывает о непростых для той эпохи отношениях мужчины и женщины. Чувственная драма разворачивается в 50-е – 60-е.
Её герои – 20-летняя певица Зули и 40-летний музыкант Виктор. В период «железного занавеса» они не могут быть вместе и не могут жить друг без друга.
«Холодная война» получила признание на многих международных кинофестивалях. В мае 2018 года картина удостоена золотой пальмовой ветви в Каннах. Впервые в Беларуси черно-белую картину покажут 2 ноября.