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Известен фильм открытия кинофестиваля «Лістапад-2018»

15 октября 2018 13:53
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Новости Беларуси. Необычный формат и магия черно-белого изображения. Художественный фильм «Холодная война» откроет 25-й Минский международный кинофестиваль «Лістапад», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Известен фильм открытия кинофестиваля «Лістапад-2018»-1

Лента польского режиссёра Павла Павликовски рассказывает о непростых для той эпохи отношениях мужчины и женщины. Чувственная драма разворачивается в 50-е – 60-е.

Известен фильм открытия кинофестиваля «Лістапад-2018»-4

Её герои – 20-летняя певица Зули и 40-летний музыкант Виктор. В период «железного занавеса» они не могут быть вместе и не могут жить друг без друга.

Известен фильм открытия кинофестиваля «Лістапад-2018»-7

«Холодная война» получила признание на многих международных кинофестивалях. В мае 2018 года картина удостоена золотой пальмовой ветви в Каннах. Впервые в Беларуси черно-белую картину покажут 2 ноября.

# Кинофестиваль «Листопад» в Минске # Кино # Фотофакт

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