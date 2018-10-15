Неделя кино и траурный митинг. В столице начинаются Дни памяти уничтожения Минского гетто

Чтобы помнили. 15 октября в столице начинаются Дни памяти, приуроченные к 75 годовщине уничтожения Минского гетто. Вечер памяти, Неделя кино и траурный митинг. О чём не стоит молчать? На каких улицах до сих пор звучит эхо страшных событий?

Гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – заместитель председателя Союза белорусских еврейских общественных объединений и общин – Борис Герстен.

В каких границах было Минское гетто? Сколько организаций насчитывает Союз белорусских еврейских общественных объединений и общин? Какая программа мероприятий запланирована в Дни памяти?

Подробности – в видеоматериале.