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Неделя кино и траурный митинг. В столице начинаются Дни памяти уничтожения Минского гетто

15 октября 2018 09:33
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Чтобы помнили. 15 октября в столице начинаются Дни памяти, приуроченные к 75 годовщине уничтожения Минского гетто. Вечер памяти, Неделя кино и траурный митинг. О чём не стоит молчать? На каких улицах до сих пор звучит эхо страшных событий?

Гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – заместитель председателя Союза белорусских еврейских общественных объединений и общин – Борис Герстен.

В каких границах было Минское гетто? Сколько организаций насчитывает Союз белорусских еврейских общественных объединений и общин? Какая программа мероприятий запланирована в Дни памяти? 

Подробности – в видеоматериале.

# История # Кино # Борис Герстен # Фотофакт

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