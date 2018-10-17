«Фестиваль – это праздник». Объявлена программа ММКФ «Лістапад»

Новости Беларуси. 167 картин из 48 стран. 17 октября стала известна программа Минского международного кинофестиваля «Лістапад», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Юбилейный, 25-й, в 2018 году он пройдет под слоганом «Познавая белый свет». И будет посвящён памяти Киры Муратовой.

Впервые на форуме будут представлены картины из Кении и ЮАР. Лучшие работы определят в четырёх номинациях: игрового, документального, национального кино.

А также в конкурсе «Молодость на марше». Откроет же «Лістапад» мелодрама «Холодная война». Его автор – Павел Павликовский получил приз как лучший режиссёр на прошедшем кинофестивале в Каннах.

Игорь Сукманов, директор программ игрового кино Минского международного кинофестиваля «Лістапад»:

Картины могут быть полемичны, могут быть лиричны. Картины абсолютно разные: рассчитанные на широкую публику и картины, предпочитающие более камерный разговор с посвященной аудиторией.

Фестиваль – это ярмарка, это праздник, и с этой точки зрения нам хочется, чтобы каждый нашёл своё кино.