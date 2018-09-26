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Как живёт главная молодая звезда российского кино. Instagram-обзор страницы Данилы Козловского

26 сентября 2018 15:48
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Новости России. Данила Козловский рассказал, что съемки нового сезона канадско-ирландского сериала «Викинги» остались позади.

Об этом актер сообщил на своей странице в социальных сетях.

Данила Козловский:
Съемки нового сезона «ВИКИНГОВ» позади! Сумасшедший год, отличная команда, красивая Ирландия и прекрасные артисты! Не просто так это один из самых популярных сериалов в мире!

Как живёт главная молодая звезда российского кино. Instagram-обзор страницы Данилы Козловского-1

Фото: instagram.com/danilakozlovsky

Информация о том, что актер станет частью шестого сезона проекта, появилась в середине 2017 года.

В рамках еженедельной рубрики Instagram-обзор и в честь завершения съемок мы решили посмотреть, что публикует один из самых популярных российских актеров на своей странице. Источник всех фото: instagram.com/danilakozlovsky

На минувшей неделе героиней рубрики стала Елизавета Боярская – с ней вместе Данила Козловский познакомился во время учебы и с тех пор и началась их дружба.

«Он неправильный, но настоящий»: Данила Козловский на экране и за кадром (читать далее).

# Звезды # Кино # Данила Козловский # Ольга Зуева

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