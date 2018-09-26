Как живёт главная молодая звезда российского кино. Instagram-обзор страницы Данилы Козловского

Данила Козловский : Съемки нового сезона «ВИКИНГОВ» позади! Сумасшедший год, отличная команда, красивая Ирландия и прекрасные артисты! Не просто так это один из самых популярных сериалов в мире!

Об этом актер сообщил на своей странице в социальных сетях.

Информация о том, что актер станет частью шестого сезона проекта, появилась в середине 2017 года.

В рамках еженедельной рубрики Instagram-обзор и в честь завершения съемок мы решили посмотреть, что публикует один из самых популярных российских актеров на своей странице. Источник всех фото: instagram.com/danilakozlovsky.

На минувшей неделе героиней рубрики стала Елизавета Боярская – с ней вместе Данила Козловский познакомился во время учебы и с тех пор и началась их дружба.