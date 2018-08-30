Приключения Гоголя, «Хрусталь» из Беларуси и попытки женить холостяка. Что смотреть в кино с 30 августа

Последние летние премьеры ждут зрителя в кинотеатрах на этой неделе. Продолжение трилогии о приключениях Гоголя, новое белорусское кино и уроки обольщения холостяка от Вайноны Райдер. Если ничего из этого вам не приглянулось, то на экранах все еще идет новая часть мюзикла с Мерил Стрип, трагикомедия с Хоакином Фениксом и история о дружбе мальчика и волка 20 тысяч лет назад. Гоголь. Страшная месть

Фото: instagram.com/actorsashapetrov

Финал франшизы по мотивам произведений классика русской литературы – Николая Васильевича Гоголя. Год назад зритель познакомился с мистическим миром писателя – здесь и неизвестный всадник, и утопленницы, и Вий. Кроме Александра Петрова на экране ждет несколько сюрпризов: возвращение героя Олега Меньшикова – эксцентричного детектива – и появление Пушкина, которого сыграл Павел Деревянко. Александр Петров:

Хочется сказать большой съёмочной группе единомышленников, профессионалов, бойцов своего дела – СПАСИБО ! Этот путь закончен. Он закончен красиво. И расставаться надо – красиво. Как говорит Гуро, герой Олега Евгеньевича Меньшикова, а это не то, что глыба. Это уже история. И причём давно. Многое, что заставило меня вздрогнуть или наоборот полностью перевернуть свои взгляды на жизнь – состоялось. Последние 25-30 минут фильма достойны большой режиссуры. Деревянко о роли в фильме «Гоголь. Страшная месть»: «У моего Пушкина есть сабля» Хрусталь

Фото: instagram.com/crystalswanfilm

Беларусь. 90-е годы. Молодая девушка мечтает уехать в США. Но из-за ошибки героине предстоит провести неделю в незнакомой глубинке – городе Хрустальный, потому что именно туда будут звонить из посольства. Фильм режиссера Дарьи Жук. Она отметила, что ей «было очень интересно снова погрузиться в нашу жизнь и наше пространство». Фильм планируют выдвинуть на соискание премии «Оскар» от Беларуси. Критики отмечают, что фильм «важный и нужный для белорусского кино, его обязательно надо смотреть и обсуждать». «Я думаю, люди уйдут с этим ощущением освобождения, свободы и любви»: режиссер белорусского фильма «Хрусталь» Как женить холостяка

Фото: imdb.com

Фрэнк – закоренелый холостяк – случайно знакомится по дороге на свадьбу с Линдси. Девушка летит на праздник к бывшему. По странному стечению обстоятельств новые знакомые оказываются рядом не только в самолете, но и в такси и за столом. Может быть, кто-то решил, что холостяка наконец-то удастся женить? Главные роли в фильме исполнили Вайнона Райдер и Киану Ривз. Это не первая совместная картина актеров – более 15 лет назад они вместе снимались в «Дракуле» Фрэнсиса Форд Копполы, где также играли возлюбленных. Нас не догонят

Фото: imdb.com