Деревянко о роли в фильме «Гоголь. Страшная месть»: «У моего Пушкина есть сабля»

Гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – актёр Павел Деревянко.

Что привело Вас в Минск?

Павел Деревянко, актёр:

Я привёз в Минск наш новый фильм «Гоголь. Страшная месть».

Выйдет на большие кинотеатры с 30 августа.

Так что идите в кинотеатры, смотрите, наслаждайтесь.

Расскажите о своём персонаже в фильме «Гоголь. Страшная месть».

Павел Деревянко:

В этом прекрасном фильме я играю бриллиант нашей поэзии – Александра Сергеевича Пушкина. У моего Пушкина есть сабля. Он появляется в самый неожиданный момент, чем вызывает некое оживление в зале. В общем, это радостно.

Вызывает улыбки, как минимум.

При знакомстве со сценарием Вас не смутило такое экстравагантное прочтение классической литературы – повести Николая Васильевича Гоголя?

Павел Деревянко:

Мне нравится это смешение жанров. Мне нравится перенос классических произведений на экраны.

Павел Деревянко: «Уже многое сделано, в 42 года. Строю дом в Таганроге, посадил дерево»