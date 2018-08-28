Деревянко о роли в фильме «Гоголь. Страшная месть»: «У моего Пушкина есть сабля»

Гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – актёр Павел Деревянко.
Что привело Вас в Минск?
Павел Деревянко, актёр:
Я привёз в Минск наш новый фильм «Гоголь. Страшная месть».
Выйдет на большие кинотеатры с 30 августа.
Так что идите в кинотеатры, смотрите, наслаждайтесь.
Расскажите о своём персонаже в фильме «Гоголь. Страшная месть».
Павел Деревянко:
В этом прекрасном фильме я играю бриллиант нашей поэзии – Александра Сергеевича Пушкина. У моего Пушкина есть сабля. Он появляется в самый неожиданный момент, чем вызывает некое оживление в зале. В общем, это радостно.
Вызывает улыбки, как минимум.
При знакомстве со сценарием Вас не смутило такое экстравагантное прочтение классической литературы – повести Николая Васильевича Гоголя?
Павел Деревянко:
Мне нравится это смешение жанров. Мне нравится перенос классических произведений на экраны.
Павел Деревянко: «Уже многое сделано, в 42 года. Строю дом в Таганроге, посадил дерево»