«Я думаю, люди уйдут с этим ощущением освобождения, свободы и любви»: режиссер белорусского фильма «Хрусталь»

Новости Беларуси. Главное кинособытие года: фильм «Хрусталь» вышел в широкий прокат. Это первая более чем за 20 лет работа отечественных кинематографистов, которая выбрана от нашей страны в качестве претендента на знаменитую премию «Оскар», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Посмотреть ленту можно будет уже с 30 августа. За два месяца фильм покажут в 36 кинотеатрах более чем в 20 городах Беларуси. «У него не может быть американского конца – у нас не всегда индивидуум побеждает». Дарья Жук о фильме «Хрусталь»

Кино рассказывает о событиях 90-х годов. Из-за опечатки в документах на американскую визу главная героиня вынуждена отправиться в заводской город Хрустальный. Но, так или иначе, молодая девушка-ди-джей намерена осуществить свою заокеанскую мечту.

Дарья Жук, режиссер:

Я вложила душу и сердце, и вся моя команда тоже вложилась. То есть это была такая любовь с первого взгляда, как недавно сказал мой монтажер, когда он увидел материал.

Конечно же, фильм неоднозначный, и сама концепция драматургии заключается в том, что это какой-то конфликт. Это конфликт поколений, конфликт города и деревни, конфликт внутри самой героини. Поэтому, несмотря на то, что там затрагивается много болезненных тем, все-таки там тоже очень много любви. Я думаю, люди уйдут с этим ощущением освобождения, свободы и любви.