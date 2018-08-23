Что смотреть в кино с 23 августа: дружба с волком, трагикомедия от Гаса Ван Сента и весёлая днюха

Четверг – день премьер в кинотеатрах. Поэтому мы покажем вам, на что действительно можно выбраться в кино. На нынешней неделе зрителя ждут: вдохновляющая драма с Хоакином Фениксом, история о дружбе волка и мальчика, которая разворачивается 20 тысяч лет назад, а также новая комедия Романа Каримова. Не волнуйся, он далеко не уйдёт

Фото: Scott Patrick Green

Новый фильм режиссера Гаса Ван Сента, где Хоакин Феникс играет чудом выжившего после страшной аварии художника, который оказывается прикованным к инвалидному креслу. Гас Ван Сент: лучшие фильмы культового независимого режиссера Фильм основан на мемуарах художника Джона Каллахана. После происшествия мужчина впал в депрессию, но друзья и девушка помогли ему преодолеть алкогольную зависимость и стать одним из самых известных и узнаваемых карикатуристов. Вдохновляющая картина номинировалась на главную награду Берлинского кинофестиваля. В фильме кроме Хоакина Феникса, чью работу особенно отмечают критики, снялись Джона Хилл и Руни Мара. Альфа

Фото: imdb.com

Приключенческий фильм о том, как 20 тысяч лет назад молодой охотник Кеда остается один на один с миром, полным опасностей. Мальчику предстоит добраться домой, но по дороге он встретит стаю волков. С одним из них – Альфой – мальчику предстоит стать друзьями и отправиться в опасное путешествие. Критики называют этот фильм смесью «Книги джунглей» и «Выжившего», а еще отмечают, что это работа о силе духа, гармонии с природой, дружбе и ответственности. И советуют посмотреть этот фильм всей семьей. Зрители, которые уже посмотрели картину, хвалят еще и ее визуальную часть. Но если кино о дружбе мальчика и волка вам неинтересно, то на экранах еще идет фильм «Аксель», в котором пес-робот стал другом подростка 22 мили

Фото: imdb.com

Секретный отряд американских спецслужб под названием «Призраки» занимается выполнением операций, которых официально не существует, хотя они реальны. К помощи спецподразделения прибегают, когда нужно добиться поставленной цели. Руководителю отряда предстоит непростое задание – нужно вывезти из Индонезии человека, который имеет доказательства о коррупции в высших политических кругах. Но до самолета, который спасет информатора, нужно будет преодолеть 22 опасные мили Главная звезда и герой боевика, вокруг которого и построен сюжет, – это Марк Уолберг. Критики отмечают, что весь фильм – это настоящий экшен от начала и до конца. Правда, они не уверены, вспомните ли вы об этой картине спустя время. Днюха!

Фото: скриншот изх видео, опубликованного на YouTube-канале «Bazelevs»