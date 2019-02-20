«Беларусьфильм» начал съемки фильма по роману Людмилы Рублевской

Новости Беларуси. Национальная киностудия «Беларусьфильм» приступила к съемкам картины «Приключения авантюриста Прантиша Вырвича», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Первые дубли на натурной площадке сегодня у исполнителей главных ролей. В съемках задействованы только белорусские актеры.

Кинематографисты стремились скрупулезно воссоздать историческую атмосферу. Действие происходит в 18 веке. В фильме с национальным колоритом в круговороте событий появятся и реальные исторические фигуры – Радзивилы, Сапеги, Огинские.

Владимир Карачевский, генеральный директор Национальной киностудии «Беларусьфильм»: Сложный реквизит, сложные костюмы, оружие: танк Леонардо да Винчи, кареты, каскадеры. Фильм такой зрелищный должен получиться. Я лично доволен и рад, что у нас есть интересная работа и это наш белорусский продукт, по мотивам белорусской писательницы.

Георгий Петренко, актер: Я думаю, что будет интересно, потому что интересная очень история. Она необычная, захватывающая. Там есть какая-то мистика и экшен, и история. Я думаю, у нас ничего такого не снималось. А что самое главное – это про Беларусь в частности. Это про ВКЛ, Реч Посполитую и здорово, что мы наконец снимаем на территории Беларуси кино про Беларусь.

За время съемок киношникам предстоит побывать в Несвижском и Мирском замках, Бобруйской крепости. По мотивам романа снимут как 4-серийный фильм, так и полный метр, который зрители увидят на белорусском языке.

В прокате лента появится в феврале 2020 года. Заявить о себе создатели фильма планируют и на международных фестивалях.