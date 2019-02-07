«Оскар» в 2019 году пройдёт без ведущего

Новости США. Причиной такого решения послужил отказ комика Кевина Харта вести церемонию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости США. Причиной такого решения послужил отказ комика Кевина Харта вести церемонию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Теперь почетная обязанность легла на плечи тех, кто будет вручать статуэтки. Церемония вручения состоится в ночь на 25 февраля.
Ранее «Оскар» в таком формате проводили только один раз – в 1989 году. Такова была идея продюсера шоу Аллана Карра.