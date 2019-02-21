Драконы и Власть. Что смотреть в кино с 21 февраля: советует критик

Четверг – время кинопремьер. На этой неделе зрителей ожидает комедия о политике и вице-президенте США Дике Чейни, номинированная на 8 «Оскаров», фильм-выживание в арктических льдах и заключительная часть популярного мультфильма о приключениях викинга и его друга – дракона. Поможет с выбором кинообозреватель Антон Коляго. Власть

Фото: Annapurna Pictures

Вице-президент США Дик Чейни благодаря уму, связям и доступу к высшим уровням власти смог стать «серым кардиналом» и управлять сильными мира сего. Но к каким последствиям может привести такое влияние? Антон Коляго:

Режиссер «Игры на понижение» Адам МакКей снова удачно упражняется в жанре объяснительной комедии, бодро рассказывая о становлении и крахе одиозного вице-президента Дика Чейни анекдотами, байками, мемами и псевдошекспировскими диалогами. Получился такой смешной и страшный политический кинокомикс, где главного суперзлодея с повадками аллигатора Кристиан Бэйл восхитительно играет пузом, лысиной и зловещей ухмылкой. Помогают ему Сэм Рокуэлл в роли гротескного недотепы Джорджа Буша, Стив Карелл, у которого каждая роль лучше предыдущей, и суровая Эми Адамс. Восемь номинаций на «Оскар», как минимум одна статуэтка – за грим – почти гарантированная. Затерянные во льдах

Фото: Sloan Helen

Пилот вертолета по имени Хаксли терпит крушение в арктической пустыне. Теперь ему предстоит бороться за свою жизнь: научиться выживать и стараться прокормить себя. Все ради того, чтобы спастись. Антон Коляго:

Моноспектакль Мадса Миккельсена, которого все знают, как одного из главных кинозлодеев прямо сейчас, драма о выживании в чистейшем виде, где герой в самом деле остается наедине с безжалостной природой, а не собственными комплексами и слезоточивыми воспоминаниями. Неожиданно такой элементарный подход дебютанта Джо Пенны (к слову, популярного видеоблогера) здесь кажется чем-то действительно освежающим, а без отвлекающих драматургических триггеров можно еще и вдоволь налюбоваться суровыми красотами Исландии. Как приручить дракона 3

Фото: imdb.com

Заключительная часть знаменитой франшизы. Иккингу и Беззубику предстоит столкнутся со свирепым охотником на драконов, который хочет уничтожить все, что им дорого. Антон Коляго:

Красивый финал главной трилогии студии DreamWorks, поражающий зрелищем просто каких-то невозможных для анимации масштабов. Драконов в новой части, наверное, даже не в три, а в триста раз больше, а еще полно красивейших видов океана, северного сияния и флуоресцентных подземных миров. Плюс к этому – уместный экологический подтекст и трогательная драконья история любви. Для похода в кино с детьми лучшего варианта на этой неделе не найти. Лабиринты прошлого

Фото: imdb.com