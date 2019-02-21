Драконы и Власть. Что смотреть в кино с 21 февраля: советует критик
Четверг – время кинопремьер. На этой неделе зрителей ожидает комедия о политике и вице-президенте США Дике Чейни, номинированная на 8 «Оскаров», фильм-выживание в арктических льдах и заключительная часть популярного мультфильма о приключениях викинга и его друга – дракона.
Поможет с выбором кинообозреватель Антон Коляго.
Власть
Вице-президент США Дик Чейни благодаря уму, связям и доступу к высшим уровням власти смог стать «серым кардиналом» и управлять сильными мира сего. Но к каким последствиям может привести такое влияние?
Антон Коляго:
Режиссер «Игры на понижение» Адам МакКей снова удачно упражняется в жанре объяснительной комедии, бодро рассказывая о становлении и крахе одиозного вице-президента Дика Чейни анекдотами, байками, мемами и псевдошекспировскими диалогами. Получился такой смешной и страшный политический кинокомикс, где главного суперзлодея с повадками аллигатора Кристиан Бэйл восхитительно играет пузом, лысиной и зловещей ухмылкой. Помогают ему Сэм Рокуэлл в роли гротескного недотепы Джорджа Буша, Стив Карелл, у которого каждая роль лучше предыдущей, и суровая Эми Адамс. Восемь номинаций на «Оскар», как минимум одна статуэтка – за грим – почти гарантированная.
Затерянные во льдах
Пилот вертолета по имени Хаксли терпит крушение в арктической пустыне. Теперь ему предстоит бороться за свою жизнь: научиться выживать и стараться прокормить себя. Все ради того, чтобы спастись.
Антон Коляго:
Моноспектакль Мадса Миккельсена, которого все знают, как одного из главных кинозлодеев прямо сейчас, драма о выживании в чистейшем виде, где герой в самом деле остается наедине с безжалостной природой, а не собственными комплексами и слезоточивыми воспоминаниями. Неожиданно такой элементарный подход дебютанта Джо Пенны (к слову, популярного видеоблогера) здесь кажется чем-то действительно освежающим, а без отвлекающих драматургических триггеров можно еще и вдоволь налюбоваться суровыми красотами Исландии.
Как приручить дракона 3
Заключительная часть знаменитой франшизы. Иккингу и Беззубику предстоит столкнутся со свирепым охотником на драконов, который хочет уничтожить все, что им дорого.
Антон Коляго:
Красивый финал главной трилогии студии DreamWorks, поражающий зрелищем просто каких-то невозможных для анимации масштабов. Драконов в новой части, наверное, даже не в три, а в триста раз больше, а еще полно красивейших видов океана, северного сияния и флуоресцентных подземных миров. Плюс к этому – уместный экологический подтекст и трогательная драконья история любви. Для похода в кино с детьми лучшего варианта на этой неделе не найти.
Лабиринты прошлого
Каролина приехала из Аргентины к испанским родственникам. Однако непродолжительный визит к семье заканчивается сложным испытанием, которое женщине предстоит пройти.
Антон Коляго:
Фильм открытия Каннского фестиваля, который очень уж невзлюбили тамошние критики. Снял его оскароносный иранец Асгар Фархади, почему-то на испанском языке, с главными актерами-испанцами Пенелопой Крус и Хавьером Бардемом, и это то самое кино, что придёт на ум с фразой «испанская драма». Семейные тайны, эмоциональные ссоры, деревенские сплетни и «неожиданные» сюжетные повороты – если вам всегда было интересно, как бы выглядели мыльные оперы из 90-х в 2019 году, то «Лабиринты прошлого» – ваш выбор.