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Назван самый кассовый российский фильм в истории

27 ноября 2017 08:13
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Семейная картина «Последний богатырь» не только стала одной из самых громких российских премьер года, но и поставила рекорд по сборам. Фильм стал самым кассовым в истории по итогам проката в России и СНГ. За пять недель «Последний богатырь» заработал 1,68 миллиарда рублей.

Назван самый кассовый российский фильм в истории-1

Фото: kinopoisk.ru

Предыдущим рекордсменом по этому показателю была картина Федора Бондарчука «Сталинград» с 1,67 миллиардами. Но по количеству проданных билетов «Последний богатырь» только второй – здесь первенство уже 10 лет принадлежит «Ирония судьбы: Продолжение».

«Последний богатырь» вышел в прокат 26 октября и стал вторым совместным проектом российских кинематографистов и студии Disney.

Самые любимые зрителями российские фильмы.

# Звезды # Фотофакт # Кино # Кино

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