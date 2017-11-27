Назван самый кассовый российский фильм в истории

Семейная картина «Последний богатырь» не только стала одной из самых громких российских премьер года, но и поставила рекорд по сборам. Фильм стал самым кассовым в истории по итогам проката в России и СНГ. За пять недель «Последний богатырь» заработал 1,68 миллиарда рублей.
Предыдущим рекордсменом по этому показателю была картина Федора Бондарчука «Сталинград» с 1,67 миллиардами. Но по количеству проданных билетов «Последний богатырь» только второй – здесь первенство уже 10 лет принадлежит «Ирония судьбы: Продолжение».
«Последний богатырь» вышел в прокат 26 октября и стал вторым совместным проектом российских кинематографистов и студии Disney.
Самые любимые зрителями российские фильмы.