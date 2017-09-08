7 любимых зрителями российских фильмов
На российский кинематограф принято ворчать и говорить, что «русские снимать не умеют». Если же речь заходит о перспективах развития и лучших современных режиссерах, то обычно звучат имена Андрея Звягинцева, Александра Сокурова или Сергея Лозницы. Но давайте будем честными – не каждый зритель осилит «Нелюбовь» и «Франкофонию». Проанализировав зрительские отзывы на российские фильмы последних семнадцати лет, мы составили небольшой список картин XXI века, которые пришлись по душе не элитарным критикам, а обычным зрителям.
«Брат 2»
Принято считать, что именно со второй части фильма о Даниле Багрове началось возрождение российского кино, которое переживало нелегкие времена в 90-е годы. Легендарный, давно разобранный на цитаты фильм Алексея Балабанова, который определил развитие кинематографа. Сейчас, спустя 17 лет после выхода, смотреть «Брат 2» тяжеловато – уж слишком это колючее, холодное кино с множеством неприятных сцен и спорным главным героем. Но забыть фильм невозможно, а число его поклонников во много раз превышает тех, кто считает похождения Данилы Багрова недостойными внимания.
«ДМБ»
Можно сказать, что весь жанр современной российской комедии начался со снятого за копейки и сделанного буквально на коленках «ДМБ». Это пример настоящего народного кино, каждая фраза из которого прочно вошла в обиход русскоговорящего человека. Уморительно смешной фильм об армии, придуманный Романом Качановым и Иваном Охлобыстиным, который ненавидят критики, но обожают зрители. Другого такого зрительского фильма до «ДМБ» просто не было, не появился он за прошедшие 17 лет, да и вряд ли ждет нас в будущем.
Посмотреть «ДМБ» на нашем канале вы сможете 10 сентября.
«Алеша Попович и Тугарин Змей»
К российской анимации последних лет есть масса вопросов, но меньше всего их хочется задать мультипликаторам питерской студии «Мельница». В 2004 году аниматоры решили обратиться к былинам о богатырях и не прогадали. За 13 лет вышло шесть картин цикла, и все они пользуются неизменной любовью не только у детей, но и у взрослых. Начиналось все с сольного фильма про Алешу Поповича, который все еще лучший в серии. Именно он задал циклу тон, положил начало «постоянным» шуткам, качующим из фильма в фильм, и представил уникального главного героя, который смешит не меньше, чем второстепенные персонажи.
«Стиляги»
Валерий Тодоровский продвигал идею «Стиляг» более десяти лет. Картина о расцвете «стиляжничества» в СССР конца 50-х годов стоила 15 миллионов долларов, а ее съемки стали одними из самых масштабных в отечественном кинематографе. К сюжету фильма можно придираться, но делать это совсем не хочется, т.к. режиссер умудрился снять уникальный мюзикл, который может составить конкуренцию западным. За буйством красок и феерией образов прячется сложное и серьезное кино о целой эпохе, а подобные картины всегда будет пользоваться любовью зрителей.
«Неадекватные люди»
Комедия Романа Каримова, которая состоит из всевозможных штампов западных и российских юмористических лент, но подает их под совершенно новым углом, что и делает «Неадекватных людей» великолепным фильмом. Кино о странных отношениях между флегматичным тридцатилетним мужчиной и его соседкой старшеклассницей наполнено хлесткими диалогами и целым паноптикумом эксцентричных персонажей. Недавно Каримов объявил, что собирается снимать продолжение истории.
«О чем говорят мужчины»
Комедийный театр «Квартет И» демонстрирует завидное постоянство от фильма к фильму. У творческого коллектива вышло шесть полнометражных картин и каждая из них если не великолепная, то очень хорошая. Для нашей подборки мы выбрали первую часть «О чем говорят мужчины», т. к. этот фильм стал по-настоящему народным. Узнаваемые ситуации, отличный юмор и обаятельные герои делают это кино универсальным и интересным для любой аудитории. Хотя остросатирический «День выборов» и веселый «День радио» мы тоже очень любим.
«Дурак»
Наша подборка состоит в основном из комедий, но зрительским кино может стать даже тяжелая социальная драма. В начале 2014 года в тени «Левиафана» Андрея Звягинцева затерялось маленькое кино Юрия Быкова «Дурак» об обычном сантехнике, который в одиночку пытается предотвратить падение многоэтажного здания. Правдивый, правильный и человечный фильм о силе духа и убеждений – именно то, что нужно всем зрителям во всем мире. «Дурака» видели не так уж много людей и это огромное упущение – остаться к этой картине равнодушным просто невозможно.