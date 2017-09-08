7 любимых зрителями российских фильмов

На российский кинематограф принято ворчать и говорить, что «русские снимать не умеют». Если же речь заходит о перспективах развития и лучших современных режиссерах, то обычно звучат имена Андрея Звягинцева, Александра Сокурова или Сергея Лозницы. Но давайте будем честными – не каждый зритель осилит «Нелюбовь» и «Франкофонию». Проанализировав зрительские отзывы на российские фильмы последних семнадцати лет, мы составили небольшой список картин XXI века, которые пришлись по душе не элитарным критикам, а обычным зрителям. «Брат 2»

Фото: kinopoisk.ru

Принято считать, что именно со второй части фильма о Даниле Багрове началось возрождение российского кино, которое переживало нелегкие времена в 90-е годы. Легендарный, давно разобранный на цитаты фильм Алексея Балабанова, который определил развитие кинематографа. Сейчас, спустя 17 лет после выхода, смотреть «Брат 2» тяжеловато – уж слишком это колючее, холодное кино с множеством неприятных сцен и спорным главным героем. Но забыть фильм невозможно, а число его поклонников во много раз превышает тех, кто считает похождения Данилы Багрова недостойными внимания. «ДМБ»

Фото: kinopoisk.ru

Можно сказать, что весь жанр современной российской комедии начался со снятого за копейки и сделанного буквально на коленках «ДМБ». Это пример настоящего народного кино, каждая фраза из которого прочно вошла в обиход русскоговорящего человека. Уморительно смешной фильм об армии, придуманный Романом Качановым и Иваном Охлобыстиным, который ненавидят критики, но обожают зрители. Другого такого зрительского фильма до «ДМБ» просто не было, не появился он за прошедшие 17 лет, да и вряд ли ждет нас в будущем. Посмотреть «ДМБ» на нашем канале вы сможете 10 сентября. «Алеша Попович и Тугарин Змей»

Фото: kinopoisk.ru

К российской анимации последних лет есть масса вопросов, но меньше всего их хочется задать мультипликаторам питерской студии «Мельница». В 2004 году аниматоры решили обратиться к былинам о богатырях и не прогадали. За 13 лет вышло шесть картин цикла, и все они пользуются неизменной любовью не только у детей, но и у взрослых. Начиналось все с сольного фильма про Алешу Поповича, который все еще лучший в серии. Именно он задал циклу тон, положил начало «постоянным» шуткам, качующим из фильма в фильм, и представил уникального главного героя, который смешит не меньше, чем второстепенные персонажи. «Стиляги»

Фото: kinopoisk.ru

Валерий Тодоровский продвигал идею «Стиляг» более десяти лет. Картина о расцвете «стиляжничества» в СССР конца 50-х годов стоила 15 миллионов долларов, а ее съемки стали одними из самых масштабных в отечественном кинематографе. К сюжету фильма можно придираться, но делать это совсем не хочется, т.к. режиссер умудрился снять уникальный мюзикл, который может составить конкуренцию западным. За буйством красок и феерией образов прячется сложное и серьезное кино о целой эпохе, а подобные картины всегда будет пользоваться любовью зрителей. «Неадекватные люди»

Фото: kinopoisk.ru

Комедия Романа Каримова, которая состоит из всевозможных штампов западных и российских юмористических лент, но подает их под совершенно новым углом, что и делает «Неадекватных людей» великолепным фильмом. Кино о странных отношениях между флегматичным тридцатилетним мужчиной и его соседкой старшеклассницей наполнено хлесткими диалогами и целым паноптикумом эксцентричных персонажей. Недавно Каримов объявил, что собирается снимать продолжение истории. «О чем говорят мужчины»

Фото: kinopoisk.ru

Комедийный театр «Квартет И» демонстрирует завидное постоянство от фильма к фильму. У творческого коллектива вышло шесть полнометражных картин и каждая из них если не великолепная, то очень хорошая. Для нашей подборки мы выбрали первую часть «О чем говорят мужчины», т. к. этот фильм стал по-настоящему народным. Узнаваемые ситуации, отличный юмор и обаятельные герои делают это кино универсальным и интересным для любой аудитории. Хотя остросатирический «День выборов» и веселый «День радио» мы тоже очень любим. «Дурак»

Фото: kinopoisk.ru