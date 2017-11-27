На премии «Оскар» может появиться особая номинация

В разгар бесконечных секс-скандалов вокруг голливудских звезд появилась информация, что Американская киноакадемия хочет ввести на предстоящей церемонии 2018 года специальную секцию, в которой будут упомянуты те представители индустрии, которые за прошедший год испортили свою репутацию. Называться она будет «Dead to us» («Мертвы для нас»).

Waterford Whispers News пишет, что имена провинившихся знаменитостей будут оглашаться сразу после традиционного сегмента «In Memoriam», в котором вспоминают умерших за прошлый год. Если «Dead to us» и правда будет иметь место, то в него попадут Харви Вайнштейн, Кевин Спейси и другие проштрафившиеся звезды.