Писательница обвинила актера Дастина Хоффмана в сексуальных домогательствах

Новости США. Актер Дастин Хоффман извинился за непристойное поведение и домогательства на съемочной площадке фильма «Смерть коммивояжера» в 1985 году. По информации СМИ, писательница Анна Грэм Хантер работала на съемках помощницей по производству. Она рассказала о том, что в течение пяти недель, которые она работала с известным актером, он отпускал в ее адрес непристойные шутки, открыто флиртовал с ней и позволял себе иногда трогать ее сзади. Это очень ранило 17-летнюю Анну Грэм Хантер.

Фото: imdb.com

Дастин Хоффан принес свои извинения за подобные поступки. Дастин Хоффман, актер:

Я очень уважаю женщин и чувствую себя ужасно, что мои поступки могли бы поставить кого-то в неудобную ситуацию. Я прошу прощения. Это не является отражением того, кто я есть. Дастину Хоффману – 80: главные фильмы великого актера Дастин Хоффман двукратный обладатель премии «Оскар», шестикратный победитель премии «Золотой глобус» и лауреат многих международных наград.

Фото: Getty Images