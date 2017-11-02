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Писательница обвинила актера Дастина Хоффмана в сексуальных домогательствах

02 ноября 2017 08:03
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Новости США. Актер Дастин Хоффман извинился за непристойное поведение и домогательства на съемочной площадке фильма «Смерть коммивояжера» в 1985 году.

По информации СМИ, писательница Анна Грэм Хантер работала на съемках помощницей по производству. Она рассказала о том, что в течение пяти недель, которые она работала с известным актером, он отпускал в ее адрес непристойные шутки, открыто флиртовал с ней и позволял себе иногда трогать ее сзади.

Это очень ранило 17-летнюю Анну Грэм Хантер.

Писательница обвинила актера Дастина Хоффмана в сексуальных домогательствах-1

Фото: imdb.com

Дастин Хоффан принес свои извинения за подобные поступки. 

Дастин Хоффман, актер:
Я очень уважаю женщин и чувствую себя ужасно, что мои поступки могли бы поставить кого-то в неудобную ситуацию. Я прошу прощения. Это не является отражением того, кто я есть.

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Дастин Хоффман двукратный обладатель премии «Оскар», шестикратный победитель премии «Золотой глобус» и лауреат многих международных наград.

Писательница обвинила актера Дастина Хоффмана в сексуальных домогательствах-4

Фото: Getty Images

История о массовых сексуальных домогательствах началась с обвинений в адрес крупнейшего из продюсеров Голливуда – Харви Вайнштейна.

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На днях Кевина Спейси обвинили в сексуальных домогательствах, что побудило актера признаться в своей гомосексуальности. Из-за скандала Спейси лишили почетной премии «Эмми».

Модель Наташа Принс обвинила в изналисиловании иллюзиониста Дэвида Блейна, а гимнастка Татьяна Гуцу – коллегу по сборной белоруса Виталия Щербо.

# Фотофакт # калейдоскоп # Насилие # Дастин Хоффман

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