Писательница обвинила актера Дастина Хоффмана в сексуальных домогательствах
Новости США. Актер Дастин Хоффман извинился за непристойное поведение и домогательства на съемочной площадке фильма «Смерть коммивояжера» в 1985 году.
По информации СМИ, писательница Анна Грэм Хантер работала на съемках помощницей по производству. Она рассказала о том, что в течение пяти недель, которые она работала с известным актером, он отпускал в ее адрес непристойные шутки, открыто флиртовал с ней и позволял себе иногда трогать ее сзади.
Это очень ранило 17-летнюю Анну Грэм Хантер.
Дастин Хоффан принес свои извинения за подобные поступки.
Дастин Хоффман, актер:
Я очень уважаю женщин и чувствую себя ужасно, что мои поступки могли бы поставить кого-то в неудобную ситуацию. Я прошу прощения. Это не является отражением того, кто я есть.
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Дастин Хоффман двукратный обладатель премии «Оскар», шестикратный победитель премии «Золотой глобус» и лауреат многих международных наград.
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