Режиссера Оливера Стоуна обвинили в сексуальных домогательствах

Актриса Мелисса Гилберт заявила, что режиссер Оливер Стоун домогался ее во время кастинга фильма «Дорз» в 1991 году.
Гилберт рассказала в интервью на радио, что Стоун добавил в сценарий специальную сцену, которая была унизительна и оскорбительна для актрисы. Режиссер заставил Гилберт проговорить свой текст на четвереньках, а после этого начал ее домогаться. Женщина призналась, что тогда она в слезах сбежала с кастинга, а роль в фильме получила Мег Райан.
Мелисса Гилберт. Фото: closerweekly
Гилберт не первая женщина, обвинившая оскороносного режиссера в домогательствах. Чуть ранее о некрасивом поведении Стоуна на одной из вечеринок рассказала бывшая модель «Плейбоя» Кэрри Стивенс.
Стоун не оставил обвинения Гилберт без комментария, сказав, что во время проб четко дал ей понять, в каком фильме ей предстоит сниматься.
Вел Килмер и Оливер Стоун на съемках фильма «Дорз». Фото: IndieWire
Оливер Стоун:
«Мы провели пробы для фильма про The Doors с десятками актеров и с самого начала ясно давали понять, что наша лента будет сальным, не стесняющимся в средствах фильмом о рок-н-ролле. Мой режиссер-постановщик, Риза Брамон Гарсия, присутствовал на протяжении всего процесса, чтобы обеспечить безопасную среду для всех участников, прошедших на кинопробы».
Гарсиа подтвердил слова Стоуна и добавил, что «ни один актер не был принужден сделать что-то, что могло бы быть неудобным, и большинство актеров приняли вызов, признав видение Оливера Стоуна на творческий процесс».
Лучшие фильмы Оливера Стоуна
Стоит сказать, что американская общественность настроилась против Стоуна еще и из-за его позиции по делу Харви Вайнштейна. Режиссер сказал, что продюсера нельзя судить и обвинять только на основе «голословных заявлений», а нужно подождать появления неопровержимых доказательств, которых, впрочем, «может и не быть».
В сексуальных домогательствах были обвинены Кевин Спейси, Дастин Хоффман и другие голливудские знаменитости.