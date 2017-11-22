Режиссера Оливера Стоуна обвинили в сексуальных домогательствах

Актриса Мелисса Гилберт заявила, что режиссер Оливер Стоун домогался ее во время кастинга фильма «Дорз» в 1991 году. Гилберт рассказала в интервью на радио, что Стоун добавил в сценарий специальную сцену, которая была унизительна и оскорбительна для актрисы. Режиссер заставил Гилберт проговорить свой текст на четвереньках, а после этого начал ее домогаться. Женщина призналась, что тогда она в слезах сбежала с кастинга, а роль в фильме получила Мег Райан.

Мелисса Гилберт. Фото: closerweekly

Гилберт не первая женщина, обвинившая оскороносного режиссера в домогательствах. Чуть ранее о некрасивом поведении Стоуна на одной из вечеринок рассказала бывшая модель «Плейбоя» Кэрри Стивенс. Стоун не оставил обвинения Гилберт без комментария, сказав, что во время проб четко дал ей понять, в каком фильме ей предстоит сниматься.

Вел Килмер и Оливер Стоун на съемках фильма «Дорз». Фото: IndieWire