«Мы просто два неидеальных человека»: Джоли рассказала о совместной c Питтом работе в картине «Лазурный берег»

Новости США. 13 ноября состоится мировая премьера фильма «Лазурный берег». Его режиссером, продюсером и автором сценария является Анджелина Джоли. Вместе с мужем Брэдом Питтом они исполняют главные роли. С 2005 года, когда актеры вместе сыграли в шпионском боевике «Мистер и миссис Смит», это их первая совместная работа. Действие фильма «Лазурный берег» происходит в тихом приморском французском городке в 70-е года прошлого века и рассказывает нам о распадающемся браке одной американской пары. Анджелина Джоли:

Я знаю, что кому-то этот фильм понравится, кто-то будет его ненавидеть. Лично для меня было очень важно почувствовать себя творцом. В преддверии выхода картины на большие экраны Анджелина Джоли ответила на некоторые вопросы газеты The New York Times. Встреча с журналистом. На правом запястье актрисы нитяной браслет, который она привезла из последней поездки в Камбоджу. Руническая татуировка выглядывает из-под левого рукава ее бежевого плиссированного платья. Такая занятая, но очень искренняя, она рассказывает о том, как на нее влияет присутствие шести ее детей на съемочной площадке, а также о том, как усердно Брэд Питт работал над своим французским. При подготовке к фильмам вы всегда сначала проводите исследования. Как же вы готовились к съемкам семейной драмы, действие которой происходит в 70-е годы? Анджелина Джоли:

Помогло то, что действие происходит во Франции, так что мы попытались сконцентрироваться на культуре страны того времени. Но для меня это все равно, что начинать с чистого листа. Это как исследовать что-то, что я даже не понимаю о моей собственной жизни. Это был очень странный опыт, и не только я так думаю. Перед этим я вышла замуж – это и было, наверное, моим исследованием.



Фото: Анджелина Джоли и Брэд Питт на съемках фильма «Лазурный берег»

К тому моменту вы с Брэдом были вместе уже на протяжении девяти лет. Ваш брак изменил что-либо? Анджелина Джоли:

Это было замечательно, но для меня по-настоящему важным было подписание документов на усыновление Мэддокса и Захары. Это было наше общее решение стать родителями, наша клятва быть вместе до конца жизни. Поэтому брак нельзя даже сравнить с этим, к тому же церемония была очень обыкновенной. Обыкновенной? Анджелина Джоли:

Сама церемония прошла во Франции, однако официально мы подписали документы в Калифорнии. Однажды я была в редакторской, Брэд тоже был чем-то занят. Подошел ассистент и сказал, что нам надо подписать какие-то бумаги. Между запланированными встречами нам подали документы и сказали, что судья уже ждет за дверью. Мы оба удивились: «Что значит, судья уже ждет?» Тогда и вошел этот приятный мужчина, и мы поняли, что вот так мы и женимся – самым непраздничным способом из всех возможных. И вскоре вы отправились на Мальту снимать фильм о кризисе семейных отношений. Это такая идея медового месяца? Анджелина Джоли:

Технически – это был медовый месяц, однако через несколько дней съемок я подумала, что это была плохая идея. О чем я думала? Это же все разрушит. Во время съемок мы ругались, спорили, бросали друг другу вызовы, разочаровывали друг друга, у нас были как хорошие дни, так и плохие. Но мы сумели через все это пройти, узнали что-то друг о друге, смогли построить новые рабочие отношения и пришли к мысли, что все может быть плохо, но мы со всем справимся. 9 советов от Анджелины Джоли, как стать по-настоящему счастливым человеком читайте в проекте ctv.by «Богатые и знаменитые».



Фото: Анджелина Джоли и Брэд Питт на съемках фильма «Лазурный берег»

Когда вы перечитывали сценарий фильма, в котором изначально не собирались сниматься, по вашим словам, что вы чувствовали, когда понимали, что вам придется эмоционально «выжать» себя? Анджелина Джоли:

Было множество сцен, которые мне хотелось изменить или вообще вырезать. Я понимала, что это именно я буду участвовать в этих сценах. Например, лежать обнаженной в ванне, а не кто-либо другой. Но я приказала себе отбросить эти мысли. Никто не может вырезать какие-либо сцены, потому что у него мастэктомия или он состоит в браке, и люди будут критиковать его за то или иное поведение. Это было бы обманом. Расскажите о сложности быть и режиссером и актрисой одновременно. Анджелина Джоли:

Как режиссер я должна быть во всем уверена, иметь четкую, устоявшуюся позицию. А моя героиня ничем не управляет, даже машиной. Она – воплощенный беспорядок. Дуализм – сначала быть режиссером, а потом стать кем-то столь неустойчивым – дался мне достаточно сложно. Мне так часто приходилось кричать «Снято!». Если бы доктор это увидел, то точно прописал бы мне лечение. Я истерично плачу, а потом резко кричу «Снято!», или во время постельной сцены с Брэдом, я кричу ему «Снято!». Вы бы посмеялись, если бы увидели, как это было странно!

В Голливуде так мало женщин режиссеров, так что мы можем наблюдать гендерную дискриминацию в этой сфере. Тем не менее вы отказываетесь обсуждать, каково это – быть частью столь малой группы. Почему? Анджелина Джоли:

Я думаю, что люди часто думают о меньшинствах в нашей работе. Однако я не хочу слышать вопрос «Нужна ли нам женщина режиссер?», я хочу слышать вопрос «Нужен ли нам великолепный режиссер для этого фильма?». Я первая женщина-режиссер в карьере Брэда, и, если подумать, это кажется неправильным.



Фото: Анджелина Джоли и Брэд Питт в фильме «Мистер и миссис Смит»

Анджелина Джоли:

Сексизм является частью каждой профессиональной отрасли, и с этим нужно что-то делать. Но я стараюсь обращать внимание на позитивную сторону того, что лично я могу привнести. Я хочу поддерживать других женщин, так как у меня есть множество возможностей для этого. Как женщина режиссер я хочу сделать свою работу как можно лучше и, в то же время, привлечь внимание общественности к другим женщинам режиссерам и писателям. В настоящее время я являюсь продюсером фильма «Кормилец», анимационного фильма про Афганистан, режиссером которого является Нора Туми. Как вы думаете, понравилось ли Брэду работать с женщиной-режиссером? Анджелина Джоли:

Я не просто женщина, я и режиссер, и автор сценария. Мы также являемся мужем и женой. Я думаю, что это вдвойне сложно. Мы много знаем друг о друге, и вначале нам было немного неудобно. Необходимо было думать, что делать, а что не делать. Но потом Брэд сказал, что он мог наиболее ярко раскрыться в роли, так как чувствовал, что я была рядом, чтобы помочь ему. О том, как Брэд Питт, парень в костюме цыпленка, покорил Голливуд, читайте здесь! В разгар съемок вам еще надо было смотреть за детьми, а один из них, ваш сын Мэддокс, работал с вами на площадке ассистентом, хотя фильм нельзя назвать детским. Анджелина Джоли:

Он был с нами на смешных и спокойных сценах, но, разумеется, мы не позволяли ему появляться на площадке во время определенных сцен. Я помню, однажды я шла в халате, тушь размазалась по лицу, на голове были бигуди, и вдруг мы встретились в коридоре. Мой сын только покачал головой и сказал: «Ничего себе, мам». Я привыкла никому не показывать такого и была бы счастлива, если бы он этого не увидел, но он все равно любит меня.



Фото: Анджелина Джоли с сыном Мэддоксом