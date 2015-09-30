Кейт Уинслет объяснила, почему хранит «Оскар» в ванной комнате

Новости США. В одном из последних интервью британская актриса рассказала, что хранит свой «Оскар» за роль в фильме «Чтец» (2009) в ванной комнате. Кейт Уинслет пояснила, что сделала своего рода подарок для гостей, которые могут брать награду и представлять себя на церемонии ее вручения.

Кейт Уинслет, актриса:

Любой может взять его в руки и, глядя в зеркало, сказать что-нибудь типа: «Спасибо моему сыну и отцу...» Всегда понятно, кто так делает, потому что они задерживаются в ванной дольше и выходят с розовыми щеками. Это так здорово!

Оскар-2015. Образы звезд на красной ковровой дорожке.

Напомним, Уинслет номинировалась на «Оскар» пять раз — за картины «Разум и чувства», «Титаник», «Айрис», «Вечное сияние чистого разума» и «Как малые дети». В ближайшее время актриса появится в биографической драме Дэнни Бойла «Стив Джобс», которая выйдет в прокат 12 ноября.

Кто сыграет главную роль в драме «Стив Джобс»?

Кстати, несмотря на то, что «Оскар» по праву считается высшим достижением в кинематографии, обладатели заветной статуэтки хранят ее где придется. Гвинет Пэлтроу держит «Оскар» в кладовке, а Рассел Кроу – в курятнике на своей ферме в Австралии, говорит, что золотая статуэтка положительно влияет на кур.

За роль в фильме «Унесенные ветром» Вивьен Ли получила «Оскар». Но почему заветную статуэтку актриса хранила небрежно, подпирая ей двери в гостиной.