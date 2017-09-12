Прямой эфир

«Сейчас я кормилица семьи, поэтому пора»: Анджелина Джоли возвращается в профессию

12 сентября 2017 15:47
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости США. Несмотря на сообщения в СМИ о примирении пары, в отношениях Анджелины Джоли и Брэда Питта «ничего не изменилось» с сентября 2016, когда было объявлено о их расставании. Журналисты MailOnline пообщались с доверенными лицами Анджелины и Брэда и выяснили, что она намерена вернуться в профессию, так как нужно обеспечивать своих детей.

«Сейчас я кормилица семьи, поэтому пора»: Анджелина Джоли возвращается в профессию -1

Анджелина Джоли:
Сейчас я кормилица семьи, поэтому пора.

Она появилась на Telluride Film Festival, где был представлен ее дебютный проект «Сначала они убили моего отца». Этот фильм Джоли является экранизацией одноименной автобиграфической повести писательницы из Камбоджи Лун Ун.

Когда 42-летняя Анджелина и мать шестерых детей выступила на премьере, все ее дети собрались, чтобы поддержать ее.

«Сейчас я кормилица семьи, поэтому пора»: Анджелина Джоли возвращается в профессию -4

Джоли подтвердила, что снимется в диснеевском ремейке «Малефисента».

Анджелина Джоли:
Мы работаем над скриптом, и это будет действительно сильный сиквел.

«Сейчас я кормилица семьи, поэтому пора»: Анджелина Джоли возвращается в профессию -7

Анджелина не снималась год после расставания с Бредом, чтобы «заботиться о детях».

«Сейчас я кормилица семьи, поэтому пора»: Анджелина Джоли возвращается в профессию -10

Анджелина Джоли:
Мне не приносит удовольствия расставание. Я стремилась к другому. В этом нет ничего приятного. Это просто тяжело.

Также она сообщила, что возможно будет сниматься в «Клеопатре». 

По материалам Daily Mail
Текст: Мария Харзеева

# Фотофакт # Анджелина Джоли # калейдоскоп # Кино # Брэд Питт

Другие новости рубрики

Все новости
Эмми-2017: кто победит и кто должен был бы
12 сентября 2017 11:11

Эмми-2017: кто победит и кто должен был бы

З любоўю да роднай Зямлi i Справы: группа Naviband представила новый клип
12 сентября 2017 10:47

З любоўю да роднай Зямлi i Справы: группа Naviband представила новый клип

«Занятая мама может позволить себе упражнения»: мать пятерых детей обвиняют в том, что она их не рожала
12 сентября 2017 09:56

«Занятая мама может позволить себе упражнения»: мать пятерых детей обвиняют в том, что она их не рожала