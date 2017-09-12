«Сейчас я кормилица семьи, поэтому пора»: Анджелина Джоли возвращается в профессию

Новости США. Несмотря на сообщения в СМИ о примирении пары, в отношениях Анджелины Джоли и Брэда Питта «ничего не изменилось» с сентября 2016, когда было объявлено о их расставании. Журналисты MailOnline пообщались с доверенными лицами Анджелины и Брэда и выяснили, что она намерена вернуться в профессию, так как нужно обеспечивать своих детей.

Анджелина Джоли:

Сейчас я кормилица семьи, поэтому пора. Она появилась на Telluride Film Festival, где был представлен ее дебютный проект «Сначала они убили моего отца». Этот фильм Джоли является экранизацией одноименной автобиграфической повести писательницы из Камбоджи Лун Ун. Когда 42-летняя Анджелина и мать шестерых детей выступила на премьере, все ее дети собрались, чтобы поддержать ее.

Джоли подтвердила, что снимется в диснеевском ремейке «Малефисента». Анджелина Джоли:

Мы работаем над скриптом, и это будет действительно сильный сиквел.

Анджелина не снималась год после расставания с Бредом, чтобы «заботиться о детях».