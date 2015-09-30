Джим Керри о самоубийстве возлюбленной: Она была по-настоящему нежным ирландским цветком

Новости США. Актер Джим Керри потрясен известием о самоубийстве экс-возлюбленной. Комментируя произошедшее, мужчина признался, что «словно поражен молнией».

Джим Керри:

Она была по-настоящему добрым и нежным ирландским цветком, слишком чувствительным для этой почвы. Любить и быть любимой — все, что действительно имело для нее значение. Я всем сердцем скорблю вместе с ее семьей, друзьями и всеми, кто ее любил и заботился о ней. Мы все были поражены будто молнией.





Напомним, 28-летняя Катриона Уайт приняла смертельную дозу лекарств спустя пять дней после разрыва с актером Джимом Керри. Рядом с телом полиция нашла предсмертную записку. В ней Катриона говорит о тяжелом расставании с Керри. Кроме того, 24 сентября она написала в «Твиттер», что удаляет свой блог.

Катриона Уайт:

Надеюсь, я несла свет моим близким и любимым.



У полиции есть основания полагать, что решение девушки свети счеты с жизнью, не было спонтанным. Другие подробности расследования не сообщаются.







Уайт работала в индустрии красоты, в частности, была стилистом и визажистом на фото-, кино- и телевизионных съемках.



Джим Керри и Катриона Уайт познакомились в 2012 году. Некоторое время они встречались, но вскоре расстались. Весной этого года они возобновили отношения.



