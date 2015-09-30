Джим Керри о самоубийстве возлюбленной: Она была по-настоящему нежным ирландским цветком

Новости США. Актер Джим Керри потрясен известием о самоубийстве экс-возлюбленной. Комментируя произошедшее, мужчина признался, что «словно поражен молнией».
Новости США. Актер Джим Керри потрясен известием о самоубийстве экс-возлюбленной. Комментируя произошедшее, мужчина признался, что «словно поражен молнией».
Джим Керри:
Она была по-настоящему добрым и нежным ирландским цветком, слишком чувствительным для этой почвы. Любить и быть любимой — все, что действительно имело для нее значение. Я всем сердцем скорблю вместе с ее семьей, друзьями и всеми, кто ее любил и заботился о ней. Мы все были поражены будто молнией.
Напомним, 28-летняя Катриона Уайт приняла смертельную дозу лекарств спустя пять дней после разрыва с актером Джимом Керри. Рядом с телом полиция нашла предсмертную записку. В ней Катриона говорит о тяжелом расставании с Керри.
Кроме того, 24 сентября она написала в «Твиттер», что удаляет свой блог.
Катриона Уайт:
Надеюсь, я несла свет моим близким и любимым.
У полиции есть основания полагать, что решение девушки свети счеты с жизнью, не было спонтанным. Другие подробности расследования не сообщаются.
Уайт работала в индустрии красоты, в частности, была стилистом и визажистом на фото-, кино- и телевизионных съемках.
Джим Керри и Катриона Уайт познакомились в 2012 году. Некоторое время они встречались, но вскоре расстались. Весной этого года они возобновили отношения.
Поклонники 53-летнего Керри опасаются за его состояние здоровья. Джим неоднократно признавался, что склонен к депрессии. Несмотря на свою любовь к комедийным ролям, он неоднократно страдал затяжной депрессией, из-за чего долго лечился, принимая антидепрессанты. Подробнее об этом в проекте ctv.by «Богатые и знаменитые».