«Лазурный берег»: первый трейлер совместного фильма Анджелины Джоли и Брэда Питта

Новости США. В сети появился первый трейлер ленты «Лазурный берег» (By the Sea) с Анджелиной Джоли и Брэдом Питтом в главных ролях. В этой картине голливудская актриса выступила также в качестве режиссера, сценариста и продюсера. Анджелина Джоли: Я решила, что действие фильма будет проходить в 1970-х не только потому, что это красочная и интересная эпоха. Это поможет устранить многие явления современной жизни, которые могли бы отвлекать, и сосредоточиться на эмоциях героев, которые они испытывают во время своего путешествия.

В картине описываются события, произошедшие в 1970-х годах во Франции. Джоли играет Ванессу, бывшую танцовщицу, а Питт – ее супруга Роланда, американского писателя. Во время совместного путешествия по стране супруги начинают отдаляться друг от друга. Однако знакомство с молодоженами в одном из городов заставляет пару по-новому взглянуть на свои отношения.

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Мировая премьера фильма «Лазурный берег» назначена на 13 ноября 2015 года.



Отметим, Брэд Питт и Анджелина Джоли не появлялись вместе на экране после фильма «Мистер и миссис Смит», на съемках которого в 2004 году начался их роман. Пара узаконила отношения 23 августа 2014 года. Подробнее здесь.