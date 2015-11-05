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54-летний Джордж Клуни впервые станет отцом

05 ноября 2015 15:33
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Новости США. По информации западной прессы, актер Джордж Клуни и его супруга Амаль ждут первенца.

Инсайдер в интервью изданию OK:
Амаль и Джордж находятся на седьмом небе от счастья, однако актер очень переживает из-за возможных осложнений, о которых паре рассказали врачи. Джордж окружил жену исключительным вниманием и заботой. Супруги пока не выбрали имя малыша, поскольку не знают его пол, но Джордж в беседе с друзьями признался, что хочет мальчика.

54-летний Джордж Клуни впервые станет отцом -1



Напомним, Джордж Клуни и его избранница адвокат Амаль Аламуддин узаконили свои отношения в Венеции в сентябре 2014 года.

Джордж Клуни: впечатляющие факты из жизни «самого сексуального мужчины Голливуда» в проекте ctv.by «Богатые и знаменитые».

54-летний Джордж Клуни впервые станет отцом -4

Примерно через год Клуни, мужчина, который клялся никогда не жениться, признался, что по-настоящему счастлив в браке.

Джордж Клуни, актер:
Сейчас я женатый мужчина. Все сильно изменилось. Я не могу быть счастливее, мы весело проводим время. Занимаемся ремонтом дома в Англии, много путешествуем. У нас есть правило: мы не должны быть в разлуке больше недели. Моя жена умнее меня и я от этого в восторге!

# Фотофакт # Кино # Звезды # Джордж Клуни # Амаль Аламуддин

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