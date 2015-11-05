54-летний Джордж Клуни впервые станет отцом
Новости США. По информации западной прессы, актер Джордж Клуни и его супруга Амаль ждут первенца.
Инсайдер в интервью изданию OK:
Амаль и Джордж находятся на седьмом небе от счастья, однако актер очень переживает из-за возможных осложнений, о которых паре рассказали врачи. Джордж окружил жену исключительным вниманием и заботой. Супруги пока не выбрали имя малыша, поскольку не знают его пол, но Джордж в беседе с друзьями признался, что хочет мальчика.
Напомним, Джордж Клуни и его избранница адвокат Амаль Аламуддин узаконили свои отношения в Венеции в сентябре 2014 года.
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Примерно через год Клуни, мужчина, который клялся никогда не жениться, признался, что по-настоящему счастлив в браке.
Джордж Клуни, актер:
Сейчас я женатый мужчина. Все сильно изменилось. Я не могу быть счастливее, мы весело проводим время. Занимаемся ремонтом дома в Англии, много путешествуем. У нас есть правило: мы не должны быть в разлуке больше недели. Моя жена умнее меня и я от этого в восторге!