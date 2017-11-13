Кевин Спейси оскорбил своим поведением Елизавету II

Что ни день, то новые подробности скандала. Теперь Кевина Спейси обвиняют еще и в нарушении протокола во время посещения Букингемского дворца.

СМИ утверждают, что несколько лет назад во время посещения королевской резиденции вместе с принцем Эндрю актеру захотелось почувствовать себя монаршей особой и он воспользовался возможностью посидеть на тронах королевы Елизаветы и ее супруга.

Такое поведение является строжайшим нарушением протокола.

Британское издание The Sunday Times даже утверждает, что существуют подтверждающие инцидент снимки, но на суд публики фотографии не представили.