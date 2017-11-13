Кевин Спейси оскорбил своим поведением Елизавету II

Что ни день, то новые подробности скандала. Теперь Кевина Спейси обвиняют еще и в нарушении протокола во время посещения Букингемского дворца.
Что ни день, то новые подробности скандала. Теперь Кевина Спейси обвиняют еще и в нарушении протокола во время посещения Букингемского дворца.
Фото: THR
СМИ утверждают, что несколько лет назад во время посещения королевской резиденции вместе с принцем Эндрю актеру захотелось почувствовать себя монаршей особой и он воспользовался возможностью посидеть на тронах королевы Елизаветы и ее супруга.
Такое поведение является строжайшим нарушением протокола.
Британское издание The Sunday Times даже утверждает, что существуют подтверждающие инцидент снимки, но на суд публики фотографии не представили.
Известные белорусы комментируют секс-скандалы этой осени и рассказывают свои истории (подробнее здесь).
Фото: Variety
В Букингемском дворце подтвердили, что пару лет назад Кевин Спейси и правда встречался с принцем Эндрю. В то время актер занимал пост художественного руководителя лондонского театра Old Vik. Вот только сам факт посещения Спейси резиденции представители королевского дома комментировать отказались.
Кевина Спейси лишили почетной премии «Эмми»
Netflix закрывает сериал «Карточный домик» из-за скандала вокруг Спейси
Ридли Скотт вырежет все сцены с Кевином Спейси из своего нового фильма