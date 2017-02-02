«Я всегда выбираю роли сама»: самые яркие работы Юлии Пересильд

Новости России. Юлия Пересильд – одна из самых популярных актрис российского кино сегодня. Желание сниматься у нее всегда было сильным – совсем юной Юлия приехала из Пскова поступать в театральный и некоторое время ей даже приходилось ночевать на Ленинградском вокзале из-за того, что больше не было куда пойти. Сейчас в актерской карьере этой целеустремленной девушки более 40 ролей в кино и театре – от сериала «Есенин», где она сыграла сестру поэта, до роли Людмилы Гурченко в одноименном сериале 2015 года. Юлия Пересильд ведет активную благотворительную деятельность, дает мало интервью о личной жизни, но о творчестве готова говорить долго. Мы собрали для вас факты о некоторых ролях актрисы и другой ее деятельности.

Юлия Пересильд. Фото: juliaperesild

Самым крупным кинопроектом Юлии Пересильд за последние несколько лет стала роль женщины-снайпера Людмилы Павличенко в биографическом фильме Сергея Мокрицкого «Битва за Севастополь». В фильмографии актрисы кроме этого фильма довольно много работ военной тематики – «В тумане», «Пять невест», «Палач», «Край». Юлия Пересильд рассказывала, что сама часто выбирает военные картины, потому что в них всегда есть что играть.

Кадр из фильма «Битва за Севастополь». Фото: film.ru

Юлия Пересильд, актриса:

Я всегда выбираю роли сама. Это зависит не от степени популярности, а от человека. Я с первого курса отказывалась от каких-то работ. Сейчас возможность выбирать стала чуть-чуть больше, стали узнавать по ролям в кино и театре. Я иногда хожу на кастинги, чтобы проверить себя, посмотреть, с кем буду работать, в какую «семью» войду.

Кадр из фильма «Битва за Севастополь». Фото: film.ru

В «Битве за Севастополь» актриса впервые сыграла героиню, которая является военнообязанной и находится на фронте, а не в тылу. При подготовке к роли Пересильд прочитала не только книгу Людмилы Павличенко «Героическая быль: Оборона Севастополя», но и документально-очерковый роман Светланы Алексиевич «У войны не женское лицо», потому в ней показана жизнь простых людей. Эта книга произвела на девушку большое впечатление – она читала ее частями, потому что не могла сдерживать свои эмоции. В одном из телеинтервью Юлия советовала эту книгу тем, кто хочет лучше понять войну изнутри.

Из Instagram актрисы. #дневнаякрасавица #палач #наткнуласьнафоткувнете #люблюбытькрасавицей и все-таки счастливая возможность побыть в кино непригламуренной красоткой;-) Кадр из фильма «Палач. Фото: juliaperesild

В 2015 году на экраны вышел телесериал «Людмила Гурченко», который был приурочен к юбилею актрисы. Картина была снята по трем книгам-автобиографиям Народной артистки СССР. Юлия Пересильд сыграла в сериале главную роль. Перед началом съемок актриса понимала, что роль Гурченко – это испытание, которое можно и не пройти. Перед актрисой стояла трудная задача – ведь ее будут строго оценивать те, кто лично знал Людмилу Марковну. Юлия Пересильд призналась, что она очень долго отказывалась от этого предложения, но ей хотелось рискнуть. А еще одним весомым фактором согласия актрисы на съемки в сериале стало то, что ей предложили спеть самой. Актриса благодарна за эту роль, потому что она смогла сыграть знаковую фигуру, которая была предана своей работе и имела невероятную силу, красоту и чувство юмора.



Кадр из сериала «Людмила Гурченко». Фото: kino-teatr.ru

Действительно, после просмотра «Людмилы Гурченко» аудитория разделилась надвое – кто-то считал игру Юлии убедительной и приводили в ее защиту цитату Марка Бернеса из сериала – «люди не прощают успеха», а другие критиковали девушку. Например, актер Станислав Садальский отметил, что Пересильд в этом фильме «вялая и ненатуральная», а Наталья Белохвостикова сказала, что «актриса абсолютно не похожа на Гурченко». Юлия заявляла, что не читает комментарии о себе в интернете, но была готова к такой реакции.



В образе Людмилы Гурченко. Фото: juliaperesild

Юлия Пересильд, актриса:

Это не внешняя история, а внутренняя. Я ее поняла внутри, эмоционально. Безусловно, художники по гриму и костюмам сделали все по максимуму, но даже у них не было задачи повторять это один в один. Однажды в какой-то сцене я надела корсет и поняла, что у меня отвратительное настроение – я не могу дышать. Люся была человеком с энергией в 150 процентов, который мог дотронуться и все испепелить, и мне для этого нужно было, чтобы весь мой энергетический столб работал. И еще я начала думать, как выгляжу. Тогда и поняла: нет, так я не сыграю. И решила: если после просмотра фильма люди будут обсуждать только талию, значит, картина не удалась. Хотя во все ее костюмы, которые мы брали с «Мосфильма», я влезла. Дважды получала награду национальной кинопремии России «Золотой орел» – за роли в фильмах «Битва за Севастополь» и «Край», а образ Людмилы Гурченко принес актрисе в 2017 году номинацию на эту премию за лучшую женскую роль на телевидении.



На премии «Золотой орел». Фото: juliaperesild

В сериале «Таинственная страсть», снятому по одноименному роману Василия Аксёнова, в основе сюжета лежит история о поколении шестидесятников, в которых угадываются реальные деятели искусства того времени – Евгений Евтушенко, Белла Ахмадулина, Роберт Рождественский. Здесь Пересильд играет любимую женщину главного героя, прообразом которого является сам Аксёнов. Однако перед просмотром авторы сериала настаивают, что к нему нужно подходить не как к документальной хронике, а как к художественному произведению, которое передает дух того времени. Сама актриса же говорит, что в «Таинственной страсти» есть что-то похожее на французское кино – «это великий период романтизма. И все, что происходило, было не цинично и не пошло, потому что они боролись за свободу. Очень много любовных перипетий происходило на фоне мыслей, взглядов, сотворчества».



Кадр из сериала «Таинственная страсть». Фото: juliaperesild

Пересильд воспитывает двух дочерей – семи и четырех лет. По словам актрисы, дети обогатили ее и она стала по-другому ценить время. Художественный руководитель «Государственного театра наций», в спектаклях которого играет Юлия, Евгений Миронов в интервью говорил, что решение родить детей в период расцвета карьеры – это именно то настоящее решение, для которого нужен сильный характер.



Со старшей дочкой. Фото: juliaperesild

Юлия Пересильд активно занимается благотворительностью и является попечителем фонда «Галчонок», который помогает детям с органическими поражениями центральной нервной системы. По словам актрисы, она стала заниматься благотворительностью с легкой руки Чулпан Хаматовой, которую называет «крестной феей фонда».

Фото: juliaperesild

Юлия Пересильд, актриса:

Я большую часть своего времени стараюсь уделять детям – и своим, и фонда. Потому что ничего важнее детей нет. Сначала они, а потом профессия.

Фото: juliaperesild