Кинопремьеры 11 января: «Большая игра» и «Последний портрет»

Кинопрокат медленно отходит от новогодних праздников. Репертуар премьер этой неделе богаче прошлой, но ни одного потенциального хита среди новинок нет. Главным фильмом уикенда станет американская комедия с неплохим актерским составом, а компанию ей составят ужастик, авантюрная трагикомедия, участник прошлогоднего Берлинского кинофестиваля и самый слабый фильм оскоровской гонки. «Кто наш папа, чувак?» реж. Лоуренс Шер

Фото: imdb.com

Питер и Кайл близнецы, но они совершенно не похожи друг на друга. Питер развелся с женой, пребывает в постоянной депрессии и не видит в своей жизни ничего хорошего, а Кайл любимчик фортуны, ждет пополнения в семье и не снимает розовые очки. Однажды братья узнают, что мать всю жизнь врала им на счет их отца и его смерти. Оказывается, в молодости Хелен вела такую бурную жизнь, что просто не знает от кого зачала. Ошарашенные Питер и Кайл решают распутать клубок материнских романов, и отправляются искать своего отца. В Голливуде каждый год выходит десяток довольно однотипных взрослых комедий, в которых пошлый и вызывающий юмор соседствует с пропагандой дружбы, любви и семейных ценностей. «Кто наш папа, чувак?» именно из таких фильмов. Поставил картину оператор «Мальчишника в Вегасе», и даже пригласил на главную роль одного из «волчьей стаи» Эда Хелмса, так что от новой картины ощутимо веет духом «Мальчишника», но в ней нет и половины драйва приключений несчастных героев в Лас-Вегасе. От полного скатывания в унылость фильм спасают актеры – между Хелмсом и Оуэном Уилсоном потрясающая «химия», заставляющая верить в их родственные узы, а на подхвате у них толпа заслуженных лицедеев. Мать героев играет Гленн Клоуз, а предполагаемых отцов Дж.К. Симонс и Кристофер Уокен. «Большая игра» реж. Аарон Соркин

Фото: imdb.com

Бывшая лыжница Молли Блум становится ассистентом голливудского дельца, который привлекает ее к организации закрытых игр в покер, на которые собираются многие калифорнийские знаменитости. Блум быстро осваивается, перехватывает бизнес у босса и перебирается в Нью-Йорк, где начинает обслуживать финансистов с Уолл-стрит. После появления в числе клиентов Молли русской мафии на женщину выходит ФБР. Чтобы доказать свою невиновность, Молли нанимает адвоката Чарли Джеффри, который известен строгими моральными принципами и отказывается работать с сомнительными клиентами. Режиссерского дебюта величайшего сценариста нашего времени Аарона Соркина ждали долго и с нетерпением, но мастер диалогов умудрился разочаровать. Реальная Молли Блум интересная личность, и она заслужила фильм о себе, но только это должна быть не феминистическая история, воспевающая ее, а психологическая драма о женщине, которая шла по головам и против закона с исключительно эгоистичными целями. Но настоящая Молли обладает таким количеством компромата на Голливуд, который она не выдала ФБР, что кинематографисты отплатили ей благодарностью, и сделали фильм, выставляющий Блум настоящим примером для подражания. За пределами США фильм смотрится просто смехотворно, но в стране, где феминизм одержал верх, а на киноцеремониях побеждают исключительно женские истории, «Игру Молли» обласкали и активно двигают на «Оскар». Молли играет одна из главных голливудских активисток за права женщин Джессика Честейн. «Последний портрет» реж. Стэнли Туччи

Фото: imdb.com

Начало 60-ых годов прошлого века, Париж. Художник Альберто Джакометти обожаем общественностью, его признают и уважают коллеги, у него есть любящая жена и молодая любовница. Однажды он знакомится с молодым статным американцем Джеймсом Лордом и загорается желанием написать его портрет. Работа над картиной затягивается и мужчинам приходится проводить много времени вместе, обсуждать работу и искусство и наслаждаться жизнью в городе над Сеной. Актер Стэнли Туччи неоднократно садился в кресло режиссера, но все снятые им фильмы совершенно не похожи на те, в которых он обычно снимается сам. «Последний портрет» − это ода уходящему классическому искусству, тем мастерам прошлого, которые до последнего бились за совершенство, старались каждую деталь сделать идеальной. В диалоги Джакометти и Лорда вложены те мысли, которые переполняют самого Туччи, а талантливые актеры Джеффри Раш (просто фотографически похожий на настоящего Джакометти) и Арми Хаммер искусно доносят эти мысли до зрителей. Говорить о том, что «Последний портрет» великолепно выглядит, нет смысла – оператор Дэнни Коэн ответственен за головокружительные виды Парижа в «Отверженных», чарующий Лондон в «Король говорит!» и сказочную картинку Англии и Индии в недавней «Виктории и Абдуле». «Все только начинается» реж. Рон Шелтон

Фото: imdb.com

Когда-то Дюк был блестящим адвокатом крупных преступных группировок, а сейчас он находится под программой защиты свидетелей – живет на роскошной вилле, устраивает безумные вечеринки для своих гостей и просто наслаждается беззаботной жизнью. Однажды к нему на виллу приезжает угрюмый экс-агент ФБР Лео, который переворачивает жизнь Дюка вверх дном. А вслед за Лео на виллу подтягиваются парни из мафии, имеющие зуб на обоих мужчин. Дюку и Лео приходится объединиться и вспомнить молодость. Почтенные голливудские пенсионеры Морган Фриман и Томи Ли Джонс в очередной раз вспомнили молодость и снялись в комедии, от который критики камня на камне не оставили. Фильм ругают все кому не лень, а самый мягкий отзыв на игру ведущих актеров – «Столетие выброшенного на помойку актерского мастерства». Кроме Фримана и Ли Джонса в фильме играет замечательная Рене Руссо, а снял «Все только начинается» Рон Шелтон – некогда отличный режиссер «Дархэмских быков» и «Белые люди не умеют прыгать», а сейчас тоже почтенный дедушка, разменявший восьмой десяток. Поклонники занятых актеров фильм все равно посмотрят, но рекомендовать его кому бы то ни было – себе дороже. «Бойся своих желаний» реж. Джон Р. Леонетти

Фото: imdb.com