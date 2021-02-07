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Как сейчас выглядят актёры, которые сыграли детей в популярных фильмах

07 февраля 2021 15:44
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Многие фильмы не обходятся без детей. Часто у ребят фоновые роли, но даже в этом случае маленький харизматичный актёр способен покорить сердца телезрителей. Мы решили узнать, как сейчас выглядят артисты, которые запомнились людям детскими ролями. 

Анна Ашимова 

Актриса известна своей единственной ролью в фильме «Чародеи». Анна сыграла младшую сестру персонажа Александра Абдулова. В фильме девочка не говорит и не поёт своим голосом, но телезрителям она всё равно понравилась. А вот некоторые сверстники завидовали Ашимовой, что доставляло девочке много хлопот. 

Как сейчас выглядят актёры, которые сыграли детей в популярных фильмах -1

Фото: кадр из фильма «Чародеи» 

После школы Анна поступила в Академию управления на факультет экономической информатики. На вступительных экзаменах актриса познакомилась со своим будущим мужем – Кириллом Гайдашом. После четвертого курса пара поженилась. Некоторое время после окончания вуза Анна работала экономисткой в страховой компании и редактором журнала. Когда в семье родился сын Александр, Ашимова уволилась и полностью посвятила себя семье. 

Прошло 36 лет. Как выглядят сейчас актёры из фильма «Гостья из будущего» 

Как сейчас выглядят актёры, которые сыграли детей в популярных фильмах -3

Фото: vk.com/id363398183 

Томас Сэнгстер 

Первую заметную роль будущая знаменитость получила в фильме «Реальная любовь». Актёр сыграл роль ребёнка, которого воспитывает одинокий отец. Мужчина пытается найти с сыном общий язык и помочь ему завоевать сердце одноклассницы. 

Как сейчас выглядят актёры, которые сыграли детей в популярных фильмах -5

Фото: кадр из фильма «Реальная любовь» 

Сэнгстер не сомневался, что хочет и дальше продолжать актёрскую карьеру. Вскоре он снялся в ещё нескольких фильмах, но настоящую популярность ему принесли сериалы. Особенно стоит отметить знаменитую «Игру престолов». Одной из последних работ Томаса стал сериал «Ход королевы». 

Как сейчас выглядят актёры, которые сыграли детей в популярных фильмах -7

Фото: instagram.com/thomas_brodie_.sangster_ 

Юлия Чернова 

Актриса запомнилась главной ролью в фильме «Бедная Саша». Маленькой Юлии понравилось сниматься в кино, поэтому после школы она поступила в ГИТИС. Однако с фильмами не сложилось, Чернова сыграла только несколько малозаметных ролей. 

Как сейчас выглядят актёры, которые сыграли детей в популярных фильмах -9

Фото: кадр из фильма «Бедная Саша» 

Актриса мало рассказывает о своей жизни. Известно, что она служила в Театре, которого нет. Юлия вышла замуж и взяла фамилию мужа – Острецова. Пара воспитывает дочь. 

Как сейчас выглядят актёры, которые сыграли детей в популярных фильмах -11

Фото: Кино-театр.ру 

Макензи Вега 

Актриса стала известна после роли в фильме «Семьянин», за который получила премию «Молодой актёр». Макензи решила и дальше сниматься в фильмах, хотя и не стала очень популярной актрисой. 

Как сейчас выглядят актёры, которые сыграли детей в популярных фильмах -13

Фото: кадр из фильма «Семьянин» 

Вега более 6 лет играла в сериале «Хорошая жена», также получила несколько ролей второго плана в фильмах. Одной из последних её работ стала лента «InstaPsycho». В 2017 году Вега вышла замуж за австралийскую модель Блэра Норфолка. В начале января 2021 года у пары родилась дочка. 

Начали карьеру ещё детьми. Сможете узнать популярных актёров в их первых ролях? 

Как сейчас выглядят актёры, которые сыграли детей в популярных фильмах -15

Фото: instagram.com/makenzievega 

Алина Булынко и Сергей Походаев 

Юные актёры запомнились зрителям по первой части популярного российского фильма «Ёлки». Алина сыграла девочку, которая притворяется дочкой президента, а Сергей – мальчика, который помог подруге сделать байку более похожей на правду. Позже Булынко и Походаев появились в 5 части «Ёлок». 

Как сейчас выглядят актёры, которые сыграли детей в популярных фильмах -17

Фото: кадр из фильма «Ёлки» 

Алина окончила РГГУ, получив образование психолога. В кино Булынко теперь практически не снимается, в последний раз она появлялась в сериале «Филатов», где сыграла небольшую роль. 

Как сейчас выглядят актёры, которые сыграли детей в популярных фильмах -19

Фото: instagram.com/bulynkoalina 

Сергей после первых «Ёлок» появился в других популярных проектах: «Закрытая школа» и «Левиафан». Актёр продолжает сниматься и сейчас. 

Как сейчас выглядят актёры, которые сыграли детей в популярных фильмах -21

Фото: instagram.com/pohodaevsergfan 

Кстати, ранее мы рассказывали про детей, который запомнились одной ролью и пропали с экранов. Как они выглядят и чем занимаются сейчас – читайте здесь

# Звезды # Кино

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