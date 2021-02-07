Как сейчас выглядят актёры, которые сыграли детей в популярных фильмах

Многие фильмы не обходятся без детей. Часто у ребят фоновые роли, но даже в этом случае маленький харизматичный актёр способен покорить сердца телезрителей. Мы решили узнать, как сейчас выглядят артисты, которые запомнились людям детскими ролями. Анна Ашимова Актриса известна своей единственной ролью в фильме «Чародеи». Анна сыграла младшую сестру персонажа Александра Абдулова. В фильме девочка не говорит и не поёт своим голосом, но телезрителям она всё равно понравилась. А вот некоторые сверстники завидовали Ашимовой, что доставляло девочке много хлопот.

Фото: кадр из фильма «Чародеи» После школы Анна поступила в Академию управления на факультет экономической информатики. На вступительных экзаменах актриса познакомилась со своим будущим мужем – Кириллом Гайдашом. После четвертого курса пара поженилась. Некоторое время после окончания вуза Анна работала экономисткой в страховой компании и редактором журнала. Когда в семье родился сын Александр, Ашимова уволилась и полностью посвятила себя семье. Прошло 36 лет. Как выглядят сейчас актёры из фильма «Гостья из будущего»

Фото: vk.com/id363398183 Томас Сэнгстер Первую заметную роль будущая знаменитость получила в фильме «Реальная любовь». Актёр сыграл роль ребёнка, которого воспитывает одинокий отец. Мужчина пытается найти с сыном общий язык и помочь ему завоевать сердце одноклассницы.

Фото: кадр из фильма «Реальная любовь» Сэнгстер не сомневался, что хочет и дальше продолжать актёрскую карьеру. Вскоре он снялся в ещё нескольких фильмах, но настоящую популярность ему принесли сериалы. Особенно стоит отметить знаменитую «Игру престолов». Одной из последних работ Томаса стал сериал «Ход королевы».

Фото: instagram.com/thomas_brodie_.sangster_ Юлия Чернова Актриса запомнилась главной ролью в фильме «Бедная Саша». Маленькой Юлии понравилось сниматься в кино, поэтому после школы она поступила в ГИТИС. Однако с фильмами не сложилось, Чернова сыграла только несколько малозаметных ролей.

Фото: кадр из фильма «Бедная Саша» Актриса мало рассказывает о своей жизни. Известно, что она служила в Театре, которого нет. Юлия вышла замуж и взяла фамилию мужа – Острецова. Пара воспитывает дочь.

Фото: Кино-театр.ру Макензи Вега Актриса стала известна после роли в фильме «Семьянин», за который получила премию «Молодой актёр». Макензи решила и дальше сниматься в фильмах, хотя и не стала очень популярной актрисой.

Фото: кадр из фильма «Семьянин» Вега более 6 лет играла в сериале «Хорошая жена», также получила несколько ролей второго плана в фильмах. Одной из последних её работ стала лента «InstaPsycho». В 2017 году Вега вышла замуж за австралийскую модель Блэра Норфолка. В начале января 2021 года у пары родилась дочка. Начали карьеру ещё детьми. Сможете узнать популярных актёров в их первых ролях?

Фото: instagram.com/makenzievega Алина Булынко и Сергей Походаев Юные актёры запомнились зрителям по первой части популярного российского фильма «Ёлки». Алина сыграла девочку, которая притворяется дочкой президента, а Сергей – мальчика, который помог подруге сделать байку более похожей на правду. Позже Булынко и Походаев появились в 5 части «Ёлок».

Фото: кадр из фильма «Ёлки» Алина окончила РГГУ, получив образование психолога. В кино Булынко теперь практически не снимается, в последний раз она появлялась в сериале «Филатов», где сыграла небольшую роль.

Фото: instagram.com/bulynkoalina Сергей после первых «Ёлок» появился в других популярных проектах: «Закрытая школа» и «Левиафан». Актёр продолжает сниматься и сейчас.