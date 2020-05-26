Прошло 36 лет. Как выглядят сейчас актёры из фильма «Гостья из будущего»

Понравилась ли вам пятисерийная кинокартина «Гостья из будущего»? Можно даже не спрашивать, знаете ли вы о ней. Вероятно, это самый известный советский детский фильм. Хотя он был сделан для школьников, «Гостья из будущего» пришлась по вкусу людям всех возрастов. Всем нравилась мысль о том, каким прекрасным будет мир через сто лет.

С момента выхода этого фильма на экраны прошло уже 36 лет, мы уже в будущем. Осталось подождать ещё 64 года и тогда можно будет узнать наверняка, будет ли мир так прекрасен в 2084 году. А пока мы решили выяснить, как сейчас выглядят актёры и актрисы, сыгравшие главных персонажей в культовой кинокартине.

Алиса Селезнёва – Наталья Гусева

После роли в «Гостье из будущего» Наталья появилась на экранах всего пару раз. Гусева окончила Московский государственный институт тонкой химической технологии. Наталья работала в компании диагностики в области инфекционных заболеваний, разрабатывающей и производящей иммуноферментные тест-системы. Первый раз вступила в брак в 1993 году, с первым мужем прожила восемь лет. Второй раз вышла замуж в 2013 году. Есть две дочери.

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