Прошло 36 лет. Как выглядят сейчас актёры из фильма «Гостья из будущего»
Понравилась ли вам пятисерийная кинокартина «Гостья из будущего»? Можно даже не спрашивать, знаете ли вы о ней. Вероятно, это самый известный советский детский фильм. Хотя он был сделан для школьников, «Гостья из будущего» пришлась по вкусу людям всех возрастов. Всем нравилась мысль о том, каким прекрасным будет мир через сто лет.
С момента выхода этого фильма на экраны прошло уже 36 лет, мы уже в будущем. Осталось подождать ещё 64 года и тогда можно будет узнать наверняка, будет ли мир так прекрасен в 2084 году. А пока мы решили выяснить, как сейчас выглядят актёры и актрисы, сыгравшие главных персонажей в культовой кинокартине.
Алиса Селезнёва – Наталья Гусева
После роли в «Гостье из будущего» Наталья появилась на экранах всего пару раз. Гусева окончила Московский государственный институт тонкой химической технологии. Наталья работала в компании диагностики в области инфекционных заболеваний, разрабатывающей и производящей иммуноферментные тест-системы. Первый раз вступила в брак в 1993 году, с первым мужем прожила восемь лет. Второй раз вышла замуж в 2013 году. Есть две дочери.
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Фото: кадр из фильма «Гостья из будущего» и vk.com/id4405684
Юля Грибкова – Марианна Ионесян
Сейчас Марианна живёт в Вашингтоне и является директором по маркетингу и коммуникациям оперной труппы. После замужества сменила фамилию на Грей.
Фото: Кино-театр.ру и facebook.com/marianna.gray.3
Фима Королёв – Илья Наумов
О Наумове практически нет информации. Несколько лет назад стало известно, что бывший актёр работает в строительном бизнесе.
Биоробот Вертер – Евгений Герасимов
Евгений был директором Центрального Дома работников искусств. С 2001 года – депутат Московской городской думы, председатель комиссии по культуре и массовым коммуникациям. В 2016 году начал выступать в спектаклях театра «Ленком». Есть дочь и сын.
Фото: Кино-театр.ру и instagram.com/gerasimov_mcd
Тренер Марта Эрастовна – Наталья Варлей
После «Гостьи из будущего» Варлей продолжила сниматься в других фильмах. Позже Наталья была соведущей на телевидении. В 2018 году выпустила автобиографическую книгу. Трижды была замужем, родила двух сыновей. Очень любит кошек.
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Фото: Кино-театр.ру и скриншот из программы «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» на телеканале «Россия 1»
Мила Руткевич – Екатерина Авербах
Живёт в Москве. Проводит время с подругами, ходит в театр, путешествует, публикует в Instagram фотографии своего шпица. Есть сын Михаил, которому в этом году исполнилось 25 лет.
Фото: Кино-театр.ру и facebook.com/katrin.averbakh
Коля Садовский – Семён Бузган
Живёт в израильском городе Хайфа, с 2010 года работает таксистом. Женат.
Фото: Кино-театр.ру и vk.com/id22667308
Кстати, а вы помните ещё один культовый советский фильм – «Приключения Электроника»?
Недавно мы показали, как изменились актёры этой кинокартины (здесь подробнее).