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Прошло 36 лет. Как выглядят сейчас актёры из фильма «Гостья из будущего»

26 мая 2020 14:22
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Понравилась ли вам пятисерийная кинокартина «Гостья из будущего»? Можно даже не спрашивать, знаете ли вы о ней. Вероятно, это самый известный советский детский фильм. Хотя он был сделан для школьников, «Гостья из будущего» пришлась по вкусу людям всех возрастов. Всем нравилась мысль о том, каким прекрасным будет мир через сто лет. 

С момента выхода этого фильма на экраны прошло уже 36 лет, мы уже в будущем. Осталось подождать ещё 64 года и тогда можно будет узнать наверняка, будет ли мир так прекрасен в 2084 году. А пока мы решили выяснить, как сейчас выглядят актёры и актрисы, сыгравшие главных персонажей в культовой кинокартине. 

Алиса Селезнёва – Наталья Гусева 

После роли в «Гостье из будущего» Наталья появилась на экранах всего пару раз. Гусева окончила Московский государственный институт тонкой химической технологии. Наталья работала в компании диагностики в области инфекционных заболеваний, разрабатывающей и производящей иммуноферментные тест-системы. Первый раз вступила в брак в 1993 году, с первым мужем прожила восемь лет. Второй раз вышла замуж в 2013 году. Есть две дочери. 

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Прошло 36 лет. Как выглядят сейчас актёры из фильма «Гостья из будущего»-1

Фото: кадр из фильма «Гостья из будущего» и vk.com/id4405684 

Юля Грибкова – Марианна Ионесян 

Сейчас Марианна живёт в Вашингтоне и является директором по маркетингу и коммуникациям оперной труппы. После замужества сменила фамилию на Грей. 

Прошло 36 лет. Как выглядят сейчас актёры из фильма «Гостья из будущего»-4

Фото: Кино-театр.ру и facebook.com/marianna.gray.3 

Фима Королёв – Илья Наумов 

О Наумове практически нет информации. Несколько лет назад стало известно, что бывший актёр работает в строительном бизнесе. 

Прошло 36 лет. Как выглядят сейчас актёры из фильма «Гостья из будущего»-7

Фото: Кино-театр.ру 

Биоробот Вертер – Евгений Герасимов 

Евгений был директором Центрального Дома работников искусств. С 2001 года – депутат Московской городской думы, председатель комиссии по культуре и массовым коммуникациям. В 2016 году начал выступать в спектаклях театра «Ленком». Есть дочь и сын. 

Прошло 36 лет. Как выглядят сейчас актёры из фильма «Гостья из будущего»-10

Фото: Кино-театр.ру и instagram.com/gerasimov_mcd 

Тренер Марта Эрастовна – Наталья Варлей 

После «Гостьи из будущего» Варлей продолжила сниматься в других фильмах. Позже Наталья была соведущей на телевидении. В 2018 году выпустила автобиографическую книгу. Трижды была замужем, родила двух сыновей. Очень любит кошек. 

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Прошло 36 лет. Как выглядят сейчас актёры из фильма «Гостья из будущего»-13

Фото: Кино-театр.ру  и скриншот из программы «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» на телеканале «Россия 1» 

Мила Руткевич – Екатерина Авербах 

Живёт в Москве. Проводит время с подругами, ходит в театр, путешествует, публикует в Instagram фотографии своего шпица. Есть сын Михаил, которому в этом году исполнилось 25 лет. 

Прошло 36 лет. Как выглядят сейчас актёры из фильма «Гостья из будущего»-16

Фото: Кино-театр.ру и facebook.com/katrin.averbakh 

Коля Садовский – Семён Бузган 

Живёт в израильском городе Хайфа, с 2010 года работает таксистом. Женат. 

Прошло 36 лет. Как выглядят сейчас актёры из фильма «Гостья из будущего»-19

Фото: Кино-театр.ру и vk.com/id22667308 

Кстати, а вы помните ещё один культовый советский фильм – «Приключения Электроника»?

Недавно мы показали, как изменились актёры этой кинокартины (здесь подробнее).

# Кино # Кино # Наталья Гусева # Марианна Ионесян # Марианна Грей # Илья Наумов # Евгений Герасимов # Наталья Варлей # Екатерина Авербах # Семён Бузган # Фотофакт

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