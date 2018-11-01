Фредди заберет тебя. Что смотреть в кино с 1 ноября: советует критик
По традиции, четверг – время кинопремьер. В первую неделю ноября зрителей кинотеатров порадует долгожданный байопик об одной из самых ярких рок-групп в истории и режиссерский дебют Надежды Михалковой.
Поможет определиться с выбором кинообозреватель Антон Коляго.
Однако кроме этого зрителей ждет настоящий праздник хорошего кино. Второго ноября стартует юбилейный кинофестиваль «Лістапад». Его откроет фильм «Холодная война». Режиссер ленты – Павел Павликовский – получил приз как лучший режиссёр на Каннском кинофестивале. Всего на «Лістападзе» покажут 167 картин из 48 стран. Кинофестиваль продлится по 9 ноября.
Богемская рапсодия
Фото: Twentieth Century Fox Film Corporation
Фильм об истории успеха легендарной рок-группы Queen и ее вокалисте Фредди Меркьюри. Артист не только не побоялся бросить вызов стереотипам, но и заставил мир стоя рукоплескать его музыке. Сюжет фильма рассказывает не только о создании коллектива, но и об одном из самых ярких выступлений группы – на Live Aid в 1985 году.
«Они превратили безрассудного гедониста Фредди в чашку чая с молоком». Первые отзывы о фильме «Богемская рапсодия»
Антон Коляго:
Вызывавший споры еще на стадии создания фильм об одной из величайших рок-групп в истории дошел до экранов в виде педантичного байопика, тщательно обходящего все острые углы биографий Фредди Меркьюри и его товарищей. Впрочем, фанаты Queen этим ярким и эмоциональным чествованием кумира (еще и с оригинальными песнями!) должны остаться довольными, тем более из сериального актера Рами Малека получился идеальный Фредди.
Проигранное место
В компании учеников старших классов есть легенда о кинотеатре, в котором есть особое место. Тот, кто сядет на него, обречен на гибель. Поначалу эту «страшилку» никто не воспринимает всерьез, пока история не начинает воплощаться в жизнь. Школьники начинают проводить свое расследование, но оно не приносит результатов. Поэтому друзья решают бросить вызов «проигранному месту» и узнать, насколько оно опасно.
Антон Коляго:
Режиссерский дебют Надежды Михалковой — младшей дочери Никиты Сергеевича Михалкова, со старшей сестрой Анной в главной роли, в котором она смело совместила классический слэшер с драмой о проблемах современных подростков. Сама Надежда признавалась, что ужасы в детстве были ее нелюбимым жанром и, кажется, из желания вдоволь над ними поэкспериментировать родился один из самых любопытных российских фильмов года.
Хантер Киллер
Экипаж подводной лодки «Хантер Киллер» вместе с ВМС США вступает в боевую авантюру по спасению мира. Команде нужно будет предотвратить конфликт мирового масштаба.
Антон Коляго:
Когда-то не самый плохой драматический актер Джерард Батлер продолжает хоронить свою карьеру в скверных боевиках категории «Б». «Хантер Киллер» не стал исключением – это похоже на старую добрую «Охоту за Красным Октябрем», которую как будто переснял Майкл Бэй: много взрывов, шума и «клюквы» из ничего. Смотреть стоит разве что большим фанатам Батлера, ну или Гари Олдмана, который тоже зачем-то здесь есть.