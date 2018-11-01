Фредди заберет тебя. Что смотреть в кино с 1 ноября: советует критик

По традиции, четверг – время кинопремьер. В первую неделю ноября зрителей кинотеатров порадует долгожданный байопик об одной из самых ярких рок-групп в истории и режиссерский дебют Надежды Михалковой. Поможет определиться с выбором кинообозреватель Антон Коляго. Однако кроме этого зрителей ждет настоящий праздник хорошего кино. Второго ноября стартует юбилейный кинофестиваль «Лістапад». Его откроет фильм «Холодная война». Режиссер ленты – Павел Павликовский – получил приз как лучший режиссёр на Каннском кинофестивале. Всего на «Лістападзе» покажут 167 картин из 48 стран. Кинофестиваль продлится по 9 ноября. Богемская рапсодия

Фото: Twentieth Century Fox Film Corporation

Фильм об истории успеха легендарной рок-группы Queen и ее вокалисте Фредди Меркьюри. Артист не только не побоялся бросить вызов стереотипам, но и заставил мир стоя рукоплескать его музыке. Сюжет фильма рассказывает не только о создании коллектива, но и об одном из самых ярких выступлений группы – на Live Aid в 1985 году. «Они превратили безрассудного гедониста Фредди в чашку чая с молоком». Первые отзывы о фильме «Богемская рапсодия» Антон Коляго:

Вызывавший споры еще на стадии создания фильм об одной из величайших рок-групп в истории дошел до экранов в виде педантичного байопика, тщательно обходящего все острые углы биографий Фредди Меркьюри и его товарищей. Впрочем, фанаты Queen этим ярким и эмоциональным чествованием кумира (еще и с оригинальными песнями!) должны остаться довольными, тем более из сериального актера Рами Малека получился идеальный Фредди. Проигранное место

Фото: wdsspr.ru

В компании учеников старших классов есть легенда о кинотеатре, в котором есть особое место. Тот, кто сядет на него, обречен на гибель. Поначалу эту «страшилку» никто не воспринимает всерьез, пока история не начинает воплощаться в жизнь. Школьники начинают проводить свое расследование, но оно не приносит результатов. Поэтому друзья решают бросить вызов «проигранному месту» и узнать, насколько оно опасно. Антон Коляго:

Режиссерский дебют Надежды Михалковой — младшей дочери Никиты Сергеевича Михалкова, со старшей сестрой Анной в главной роли, в котором она смело совместила классический слэшер с драмой о проблемах современных подростков. Сама Надежда признавалась, что ужасы в детстве были ее нелюбимым жанром и, кажется, из желания вдоволь над ними поэкспериментировать родился один из самых любопытных российских фильмов года. Хантер Киллер

Фото: imdb.com